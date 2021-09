L’emploi recule peut-être, mais qu’en est-il du pouvoir d’achat ?

Cela se traduit par une baisse de plus de 6 à 8 millions du nombre de travailleurs de février 2020 à août 2021, avec environ 60% des pertes d’emplois concentrées dans les zones urbaines.

Par Anubhuti Sahay

Les nouvelles récentes sur le marché du travail indien sont positives. Diverses enquêtes sur les perspectives d’emploi indiquent que les entreprises sont susceptibles d’intensifier leurs activités d’embauche au cours des prochains trimestres. Les enquêtes sur les salaires indiquent une augmentation annuelle de 7 à 9 % pour India Inc au cours des 18 prochains mois, contre une augmentation de 9 à 10,5% au cours des cinq années menant à la pandémie. Aujourd’hui, davantage de personnes recherchent activement un emploi par rapport à il y a deux mois, ce qui entraîne une augmentation du taux de participation prévisionnel de la main-d’œuvre (selon les données du CMIE).

Avec une probabilité élevée de 70 % de la population vaccinée d’ici mars 2022, les perspectives du marché du travail devraient encore s’améliorer, en particulier dans des secteurs comme l’hôtellerie. Une amélioration des perspectives du marché du travail est de bon augure pour le pouvoir d’achat des ménages, qui a augmenté depuis l’année dernière mais reste inférieur aux niveaux d’avant la pandémie. Cependant, ce renversement sera progressif, inégal et s’étendra sur l’EX23.

Notre analyse du lien entre le marché du travail et le pouvoir d’achat d’une population indique que la normalisation est susceptible de prendre du temps. Trois canaux expliquent ce lien : a) le nombre de personnes occupées, ou le ratio travailleurs/population (WPR), b) la qualité des emplois qu’elles occupent (salaires qualifiés/moins qualifiés ou réguliers versus occasionnels/indépendants), et (c) les salaires/salaires gagnés.

Sur la base de diverses sources de données, alors que les pertes d’emplois depuis l’épidémie de Covid s’inversent, le WPR (basé sur le CMIE) est toujours inférieur d’environ 170 points de base (en août 2021) par rapport au niveau d’avant la pandémie. Cela se traduit par une baisse de plus de 6 à 8 millions du nombre de travailleurs de février 2020 à août 2021, avec environ 60% des pertes d’emplois concentrées dans les zones urbaines. Comme la série chronologique de l’emploi CMIE montre que l’augmentation annuelle habituelle de la population de travailleurs est en moyenne de 1,5 million d’euros (juillet 2017-2019), une perte du nombre total de travailleurs depuis le début de la pandémie souligne l’ampleur du défi auquel est confronté le marché du travail. . Les petites et moyennes entreprises seront probablement confrontées à un plus grand défi après avoir déjà beaucoup plus souffert que le secteur formel.

Une enquête de l’OIT (de mai 2020 à janvier 2021, pour trois États représentant près de 35% de l’emploi des MPME) a ​​conclu que près de 50% des entreprises ont licencié des travailleurs de manière temporaire ou permanente comme stratégie d’adaptation au milieu de la pandémie. L’expérience d’autres pays indique également que les WPR n’ont pas encore atteint les niveaux d’avant la pandémie, malgré une couverture vaccinale relativement meilleure et un rythme de rétablissement plus rapide. Il est peu probable que l’Inde fasse exception à cette tendance, d’autant plus que la politique budgétaire a été relativement plus mesurée (à juste titre) que les pays développés.

Deuxièmement, il y a eu un changement dans la tendance de l’emploi des emplois réguliers/salariés vers le travail indépendant/le travail occasionnel. Cela est évident dans les enquêtes trimestrielles sur la population active pour la période se terminant en décembre 2020 (dernières disponibles). La part des salaires réguliers/salariés était inférieure d’environ 130 points de base en décembre 2020 par rapport à avant la pandémie ; la part perdue a été reprise par les travailleurs indépendants/travailleurs occasionnels/aides dans les entreprises familiales. Ce changement est préoccupant, car les salaires des travailleurs indépendants sont généralement estimés à près de la moitié de ceux des salariés réguliers. La conclusion générale est également liée aux inférences des données CMIE, qui soulignent un renversement plus marqué des pertes d’emplois ruraux (relativement moins bien rémunérés) que des emplois urbains. Il est intéressant de noter que les données de l’EPFO ont enregistré une accélération des ajouts mensuels nets. En comparant les ajouts cumulés de mars 2020 à juin 2021 aux 15 mois précédents de novembre 2018 à février 2020, nous avons constaté que les ajouts nets ont augmenté de 5 % (bien que inférieur à l’augmentation de 100 % antérieure). Les salariés affiliés à des régimes de prévoyance bénéficiant d’une meilleure couverture de sécurité, les données indiquent que le processus de formalisation s’est poursuivi malgré la pandémie. Cependant, comme les données de l’EPFO incluent à la fois la formalisation des travailleurs existants ainsi que les nouveaux travailleurs, l’impact net sur le WPR est difficile à déterminer.

Enfin, même si les salaires nominaux augmentent, une inflation plus élevée peut maintenir le pouvoir d’achat réel faible. Cela est probablement vrai pour les salaires réels tant ruraux qu’urbains. Comme indiqué ci-dessus, diverses enquêtes RH indiquent une augmentation des salaires et traitements nominaux pour les zones urbaines. Les salaires ruraux, en revanche, se normalisent après avoir enregistré en 2020 un pic de pénurie de main-d’œuvre puis une révision à la hausse des salaires par le gouvernement dans le dispositif de garantie de l’emploi. Une fois corrigé de l’inflation, le pouvoir d’achat réel pourrait rester inférieur aux niveaux d’avant la pandémie pour les zones urbaines et rurales. Ceci est remarquable car notre analyse montre qu’au cours de la dernière décennie, des salaires réels ruraux et urbains plus élevés se sont relayés pour soutenir les dépenses de consommation des ménages ; à partir des exercices 10-15, des salaires réels ruraux positifs ont soutenu les dépenses de consommation des ménages, malgré des salaires réels urbains faibles au cours de la même période.

Le relais a ensuite été passé aux salaires urbains réels de FY16-19, car les salaires ruraux réels sont restés bas. Une réapparition de ce soutien pourrait prendre du temps dans un contexte de prix élevés des matières premières et de perturbations continues de la chaîne d’approvisionnement. Les salaires réels pourraient s’améliorer au cours de l’exercice 23 si l’inflation s’estompe et/ou si le rythme habituel d’augmentation des salaires est rétabli dans les zones urbaines et rurales. Cependant, cela dépendra de l’environnement commercial; les fabricants sont déjà confrontés à des défis en raison de la hausse des prix des matières premières. Il est donc important que le soutien politique visant à créer davantage d’emplois et à améliorer l’activité économique continue de garantir une augmentation durable du pouvoir d’achat.

L’auteur est Head, South Asia, Economics Research, Standard Chartered Bank

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.