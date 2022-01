L’emploi total dans 9 secteurs sélectionnés s’élève à 3,10 crore en juillet-septembre 2021

Le rapport de l’enquête trimestrielle sur l’emploi (QES) publié par le ministre du Travail de l’Union, Bhupender Yadav, a déclaré que le nombre total d’emplois dans les neuf secteurs sélectionnés était de 3,08 crore en avril-juin 2021.

Le nombre total d’emplois générés par neuf secteurs sélectionnés s’élevait à 3,10 crore au cours du trimestre juillet-septembre 2021, soit 2 lakh de plus que celui de la période avril-juin, selon une enquête trimestrielle sur l’emploi du ministère du Travail publiée lundi.

La hausse montre une amélioration des activités économiques après la levée des restrictions de verrouillage par les États pour freiner la propagation du virus mortel après que la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 a frappé le pays en avril 2021.

Ces neuf secteurs sont la fabrication, la construction, le commerce, les transports, l’éducation, la santé, l’hébergement et la restauration, l’informatique/BPO et les services financiers, représentant la majorité de l’emploi total dans les établissements non agricoles.

Il s’agit du deuxième rapport de la série. Le premier rapport était pour avril-juin 2021. L’étude porte sur les établissements de 10 employés ou plus.

En publiant le rapport, Yadav a déclaré que ces études aideront le gouvernement à accomplir sa mission de livraison du dernier kilomètre et d’élaboration de politiques fondées sur des preuves pour les travailleurs. Il a exprimé l’espoir que l’Inde sera bientôt en mesure de sortir de la troisième vague de la pandémie.

