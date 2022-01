L’emploi total dans neuf secteurs est passé à 3,10 cr au trimestre de septembre 2021 : enquête du ministère du Travail

Le ministre du Travail de l’Union, Bhupender Yadav, a publié le rapport QES qui montrait que le nombre total d’emplois au cours du trimestre de septembre 2021 s’élevait à 3,10 crore dans les neuf secteurs.



L’emploi total dans neuf secteurs a atteint 3,10 crore au cours de la période juillet-septembre 2021, soit une augmentation de 2 lakh par rapport au trimestre de juin de l’année dernière, selon une enquête trimestrielle sur l’emploi publiée lundi par le ministère du Travail de l’Union.

L’augmentation du nombre d’emplois reflète également une amélioration des activités économiques après que les États ont levé les restrictions imposées pour freiner la propagation des infections à coronavirus à la suite de la deuxième vague de COVID en avril 2021.

Le ministre du Travail de l’Union, Bhupender Yadav, a publié le rapport de l’enquête trimestrielle sur l’emploi (QES) qui montrait que le nombre total d’emplois au cours du trimestre de septembre 2021 s’élevait à 3,10 crore dans les neuf secteurs.

Au cours de la période d’avril à juin de l’année dernière, la même valeur s’élevait à 3,08 crore.

L’emploi total pour les neuf secteurs pris collectivement a été signalé comme 2,37 crore dans le sixième CE (recensement économique) (2013-14). Le QES fait partie de l’enquête trimestrielle sur l’emploi basée sur les établissements (AQEES) pour toute l’Inde.

La fabrication, la construction, le commerce, les transports, l’éducation, la santé, l’hébergement et la restauration, l’informatique/BPO et les services financiers sont les neuf secteurs qui représentent la majorité de l’emploi total dans les établissements non agricoles couverts par la SQE.

Il s’agit du deuxième rapport de la série et le premier rapport portait sur le trimestre de juin 2021. L’enquête a porté sur les établissements de 10 salariés ou plus.

Le ministre a déclaré que les chiffres de l’emploi montraient une tendance à la hausse et a mentionné que le pourcentage global de travailleuses s’élevait à 32,1%, supérieur aux 29,3% signalés lors du premier cycle de QES (pour la période d’avril à juin).

Le second tour de QES avait pour date de référence le 1er juillet 2021 pour les différentes informations relatives à un établissement. Les données ont été recueillies lors de visites de terrain auprès de 11 503 établissements, sur les 12 038 établissements sélectionnés dans l’échantillon.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré que sur le nombre total d’emplois estimé dans les neuf secteurs sélectionnés, la fabrication représentait près de 39 pour cent, suivie de l’éducation (22 pour cent) et de la santé ainsi que des secteurs de l’informatique/BPO (environ 10 pour cent chaque).

Les secteurs du commerce et des transports représentaient respectivement 5,3 pour cent et 4,6 pour cent du total des travailleurs estimés.

Yadav a déclaré que ces études aideront le gouvernement à accomplir sa mission de livraison du dernier kilomètre et d’élaboration de politiques fondées sur des preuves pour les travailleurs.

QES étant une enquête du côté de la demande, ainsi qu’une enquête du côté de l’offre, c’est-à-dire l’enquête périodique sur la population active (PLFS) comblera les lacunes dans les données sur l’emploi dans le pays, a-t-il noté.

On estime que près de 90 pour cent des établissements travaillent avec moins de 100 travailleurs, bien que 30 pour cent des établissements IT/BPO travaillaient avec au moins 100 travailleurs, dont environ 12 pour cent employant 500 travailleurs ou plus.

Dans le secteur de la santé, 19 pour cent des établissements comptaient 100 travailleurs ou plus. De même, dans le cas du secteur des transports, 14 pour cent du total des établissements estimés fonctionnaient avec 100 travailleurs ou plus.

On peut mentionner que 91 pour cent des établissements auraient travaillé avec moins de 100 travailleurs dans le premier tour de QES et dans le secteur IT/BPO, les chiffres lors du premier QES étaient de 21 pour cent et 14 pour cent , respectivement, pour les classes de taille de 100 à 499 employés et 500 employés ou plus, a indiqué le ministère.

Les travailleurs réguliers constituaient 87 pour cent de la main-d’œuvre estimée dans les neuf secteurs sélectionnés, dont seulement 2 pour cent étaient des travailleurs occasionnels. Cependant, dans le secteur de la construction, 20 pour cent des travailleurs étaient contractuels et 6,4 pour cent étaient des travailleurs occasionnels.

La plupart (98,3 %) des établissements étaient situés à l’extérieur des ménages.

Environ 23,5 pour cent de tous les établissements étaient enregistrés en vertu de la loi sur les sociétés.

Un quart des établissements fonctionnaient en tant que sociétés enregistrées, 53,9% étaient enregistrés en vertu de la loi de 2017 sur la taxe sur les produits et services et 27,8% étaient enregistrés en vertu de la loi de 1958 sur les magasins et les établissements commerciaux, selon le ministère.

En termes de diplômes des travailleurs, 28,4 pour cent de ceux qui travaillaient dans sept des neuf secteurs, à l’exclusion de l’éducation et de la santé, étaient diplômés/secondaires ou moins instruits, tandis que 37,0 pour cent étaient diplômés ou avaient des qualifications plus élevées. En fait, ce dernier pourcentage atteignait 91,6 % dans le secteur informatique/BPO et 59,8 % dans l’espace des services financiers.

Dans le secteur de la santé, 18 pour cent des travailleurs non cliniques étaient diplômés/secondaires ou moins instruits, le chiffre était de 26,4 pour cent dans le personnel non enseignant du secteur de l’éducation. Plus de 40 pour cent des employés de ces deux secteurs étaient au moins diplômés, selon le ministère.

En outre, le ministère a déclaré qu’il était quelque peu encourageant de noter que 16,8 pour cent des établissements proposaient des programmes formels de développement des compétences, bien que principalement pour leurs propres employés.

