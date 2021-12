L’empreinte carbone de Crypto pourrait entraver l’adoption : Deutsche Bank

En raison de l’empreinte carbone des opérations minières, certains gouvernements et régulateurs, tels que les chinois, prennent des mesures, selon le rapport. Mais à mesure que la valeur marchande des crypto-monnaies augmente, « les gens trouveront un moyen d’exploiter, d’échanger et d’utiliser des crypto-monnaies, en particulier sur un marché non réglementé ».

Share