L’empreinte humaine est dans le bruit de fond météorologique

10/10/2021 à 10:00 CEST

L’une des grandes contributions de l’ancien directeur de l’Institut Max Planck de météorologie, Klaus Hasselmann, distingué par le prix Nobel de physique 2021, a été de clarifier comme jamais auparavant ce qui se passe au bas du système climatique terrestre.

Il a développé un modèle statistique avec lequel le réchauffement climatique peut être attribué à l’augmentation des concentrations de CO2 dans l’atmosphère, selon un communiqué.

Son modèle relie le climat aux évolutions météorologiques et montre que de telles simulations peuvent être cohérentes pour comprendre en profondeur la réalité climatique, malgré la nature changeante et chaotique des deux phénomènes.

Le climat et la météorologie sont des concepts différents qui sont souvent confondus. Les deux font référence à des conditions locales de température ou de précipitations, mais ce qui différencie l’une de l’autre est l’échelle de temps : la météo raconte ce qui se passe aujourd’hui ou demain, et le climat de ce qui s’est passé ou de ce qui se passera à long terme.

Son équipe a développé un modèle qui, alimenté par une multitude de données météorologiques, peut prévoir avec rigueur les futurs changements climatiques. Il est devenu l’un des rares modèles centraux dans la recherche sur le climat mondial.

Sujet connexe : La science des systèmes complexes, récompensée par le prix Nobel de physique 2021

Bruit de fond météo

Plutôt que d'adopter le point de vue traditionnel selon lequel le climat est un système physique dans lequel chaque changement peut être lié de manière déterministe à une cause spécifique, Hasselmann introduit l'élément de chance dans la recherche sur le climat.

Elle explique ainsi les évolutions climatiques à long terme dues à la bruit de fond météo se manifeste par des fluctuations météorologiques à court terme. L’avenir climatique est caché, presque implicite, dans le présent météorologique.

Jusque-là, personne n’avait considéré le temps et le climat de cette manière. Avant la contribution de Hasselmann, la science savait que les gaz à effet de serre d’origine humaine réchauffent la terre. Mais dans quelle mesure et comment, était vraiment inconnu.

Hasselmann a utilisé des méthodes stochastiques (non déterministes) pour lire les conséquences de l’activité humaine à partir du bruit météorologique statistique, caché dans les données météorologiques : et puisqu’il est impossible de discerner quoi que ce soit dans le bruit, Hasselmann s’est concentré sur les signaux cachés dans le bruit.

Ces signaux cachés sont les nombreux facteurs qui influencent le climat, dont l’énergie solaire en premier lieu, mais aussi les courants atmosphériques, les échanges de chaleur entre l’atmosphère et l’océan, les particules issues des éruptions volcaniques et l’effet de serre qui est provoqué par le dioxyde de carbone, le dont les niveaux atmosphériques n’ont cessé d’augmenter depuis le début de l’industrialisation.

Empreinte climatique

Le concept d'« empreinte digitale » introduit par Hasselmann (et repris plus tard par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) s'est avéré être une manière attrayante de décrire ce que fait le modèle : il filtre les signaux produits par des facteurs climatiques individuels et, en particulier, le empreinte digitale du dioxyde de carbone présent dans le bruit de fond météorologique.

Dès 1995, des chercheurs du Max Planck Institute for Meteorology ont évalué à 95 % la probabilité que le réchauffement climatique, qui était déjà perceptible à partir des données, soit causé par l’augmentation des concentrations atmosphériques de CO2.

Depuis lors, les climatologues ont affiné leurs affirmations au point qu’aujourd’hui, ils sont pratiquement certains à 100 % que le réchauffement climatique est causé par les concentrations de CO2 induites par l’homme. Le prix Nobel est venu consacrer cette perception.

Aujourd’hui, les scientifiques peuvent décrire de nombreux processus et boucles de rétroaction plus précisément que cela n’était possible dans les années 1990, grâce à l’approche des empreintes digitales de Klaus Hasselmann.

Hasselmann avait fondé l’Institut Max Planck de météorologie en 1975, où il a travaillé jusqu’à sa retraite en 1999. Auparavant, il avait mené des recherches dans des lieux tels que le Scripps Institute of Oceanography de l’Université de Californie à La Jolla et à l’Université de Hambourg. , où il a obtenu sa licence en 1963 et a enseigné comme enseignant de 1969 à 1975.

Turbulence

Le fait que sa carrière professionnelle l'ait amené à devenir l'un des premiers militants climat de la communauté scientifique Ce n'était pas prévisible au départ, note l'Institut Max Planck de météorologie.

Il a obtenu son doctorat en dynamique des fluides au Max Planck Institute for Fluid Dynamics, qui a depuis été rebaptisé Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, et à l’Université de Göttingen.

Comme il l’a dit dans une interview avec Die Welt, ce que Hasselmann avait initialement voulu résoudre était le problème des turbulences.

La turbulence joue un rôle dans tous les processus fluides, y compris la météo, et est considérée comme l’un des plus gros problèmes non résolus de la physique. « Le changement climatique était un problème plus facile à résoudre, alors je l’ai résolu », a déclaré le nouveau prix Nobel dans le magazine allemand.

Photo du haut : Klaus Hasselmann et son modèle statistique appliqué au climat. DPA.