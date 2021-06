L’empreinte Motown des mots parlés qui a élevé sa voix

Baie Gordy était un homme avec une mission : il voulait prouver qu’une maison de disques appartenant à des Noirs pouvait être aussi grande et prospère que n’importe quelle autre entreprise de l’industrie musicale. Au fil des ans, Gordy a prouvé que les auteurs-compositeurs et artistes noirs méritaient une place au sommet du panthéon de la pop. Il a prouvé qu’une maison de disques pouvait développer un son spécifique et marquer coup après coup. Il a prouvé que la musique soul pouvait rester éternellement jeune et populaire. Et, en 1970, il a fait tout autre chose avec le lancement de Black Forum : il a mis l’ère des droits civiques sur vinyle ; un enregistrement permanent (littéralement) de la lutte des Noirs.

Les débuts du label

Black Forum a ouvert son compte avec un album d’un discours du regretté Dr Martin Luther King, Jr, Why I Oppose The War In Vietnam, enregistré en avril 1967 à l’église baptiste Ebenezer d’Atlanta. Avec un dessin frappant sur la manche représentant un Dr King sévère devant des soldats noirs, et les mots “Black Forum” affichés bien en évidence sur la droite (une caractéristique de conception maintenue pour les trois premières versions de l’empreinte), il a laissé les acheteurs potentiels en aucun douter de ce qu’ils obtiendraient. L’album a remporté un Grammy Award en 1971 pour le meilleur album de mots parlés – le seul gagnant de Motown cette année-là et seulement le deuxième Grammy de la société mère (après Les Temptations ont marqué leur premier).

Deux autres albums du Black Forum sont sortis en 1970 : Free Huey ! de Stokely Carmichael !, un discours sur l’emprisonnement pour homicide volontaire de Huey P. Newton, co-fondateur des Black Panthers, prononcé par le célèbre ancien Panther et inventeur du terme ” Black Power”; et Writers Of The Revolution de Langston Hughes & Margaret Danner, une affaire plutôt littéraire.

Le label était silencieux en 1971, avant de revenir l’année suivante avec Guess Who’s Coming Home: Black Fighting Men Recorded Live In Vietnam; Ossie Davis et Bill Cosby s’adressent au Congressional Black Caucus, qui était en partie comique, si pointé; et l’énergique et dynamique Black Spirits : Festival Of New Black Poets In America.

Selon la plupart des témoignages, Gordy n’a pas été impressionné par l’adoption limitée du label Black Forum par les distributeurs ; La création orale était un intérêt minoritaire pour les acheteurs de disques – et la création parlée afro-américaine l’était doublement. Au début des années 70, la Motown elle-même était en pleine mutation : ses principaux artistes recherchaient la liberté musicale à travers leur propre production politisée ; le déménagement du label à Los Angeles a mis à rude épreuve les ressources, ce qui signifiait qu’il n’y en avait pas toujours assez pour Black Forum.

La musique du Black Forum

Pour ceux qui pensent à Motown comme une entreprise purement musicale et ont du mal à imaginer une filiale uniquement vocale, les deux dernières versions de Black Forum seraient les plus intéressantes. It’s Nation Time: African Visionary Music, de l’écrivain Imamu Amiri Baraka, qui avait d’abord été publié sous le nom de LeRoi Jones, livre des lectures puissantes sur un fond musical créé par des stellaires comme James Mtume, Idris Muhammad, Lonnie Smith, Gary Bartz et Gwen Guthrie (oui, le chanteur de ‘Ain’t Nothin’ Goin’ On But The Rent’).

Le dernier cri de Black Forum, sorti en 1973, était Elaine Brown, un album entièrement vocal de la femme qui allait devenir la seule femme leader des Black Panthers et une militante importante pour la réforme des prisons. Peut-être que Motown avait décidé de « mainstream » Brown, car l’album a été produit par Fonce Mizell et Freddie Perren, dont les crédits comprenaient Edwin Starr, Les Miracles, et Jackson 5. L’album éponyme n’est jamais moins qu’intéressant et parfois excellent, même si la livraison de Brown semble un peu datée pour certaines des toiles de fond musicales les plus funky. La pochette de Huey P Newton n’était pas à court d’hyperboles, et il y avait même un single sorti de l’album, alors peut-être que Motown espérait en faire la promotion. Peut-être. Rien n’indique qu’il se soit mieux vendu que les autres albums sur Black Forum. C’est aujourd’hui un record très recherché par les crate-diggers et ses herstorians.

L’héritage et la renaissance du label

Et c’était cela pour l’incarnation originale du label. L’aventure de Motown dans la politique noire explicite via Black Forum a pris fin. À partir de ce moment, les meilleures représentations de Motown d’une conscience afro-américaine plus large étaient probablement Stevie WonderLes albums de plus en plus complexes de , qui ont apporté une subtile pensée spirituelle et politique à des millions de fans. Les sorties de Black Forum n’allaient jamais rivaliser avec le grand public – et elles n’étaient pas destinées à le faire. Néanmoins, le label a enregistré certaines des réflexions les plus radicales de leur époque. Motown et Gordy devraient être applaudis pour avoir entrepris une telle entreprise non commerciale.

Et, le label devrait être doublement applaudi, car, en 2021, Black Forum a été relancé. La suite est à deviner. Mais avec Jamila Thomas, co-fondatrice de l’initiative #TheShowMustBePaused, à la barre, vous pouvez être assuré que l’héritage de l’empreinte est entre de bonnes mains.

