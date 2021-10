L’emprise de Macron : la France va reprendre le contrôle de l’énergie britannique avec un accord de 1,7 milliard de livres sterling malgré la menace | Sciences | Nouvelles

Les documents du Trésor se lisent comme suit : « En plus d’accélérer la décarbonisation des transports et des bâtiments, le gouvernement investit 1,5 milliard de livres sterling dans l’innovation nette zéro et jette les bases d’une transition plus large vers un approvisionnement énergétique plus résilient en investissant dans les technologies nucléaires et l’éolien offshore. .

« Cela comprend 1,7 milliard de livres sterling pour permettre une décision d’investissement finale pour un projet nucléaire à grande échelle dans ce Parlement, et le gouvernement reste en négociations actives avec EDF sur le projet Sizewell C. »

Le Trésor a également alloué 380 millions de livres sterling à l’expansion du secteur britannique de l’énergie éolienne en mer, leader mondial, et 120 millions de livres sterling à un nouveau fonds d’activation du futur nucléaire.

La décision du gouvernement de soutenir le nucléaire a été saluée par la Nuclear Industry Association.