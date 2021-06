L’emprise de Macron sur le Royaume-Uni : le plan nucléaire de 23 milliards de livres de Boris Johnson « dépendant » de la France | Royaume-Uni | Nouvelles

En novembre, le Premier ministre Boris Johnson a présenté son “plan en 10 points” pour une “révolution industrielle verte” qui créera et soutiendra jusqu’à 250 000 emplois britanniques. Le troisième sur cette liste recherchait une énergie nucléaire « propre » et « développait la prochaine génération de petits réacteurs avancés ». Le gouvernement espère y parvenir grâce à la construction de Hinkley Point C dans le Somerset – une centrale nucléaire qui devrait ouvrir ses portes en juin 2026 et qui coûtera jusqu’à 23 milliards de livres sterling.

Il figurera dans un nouveau documentaire de la BBC ce soir – “Construire la plus grande centrale nucléaire de Grande-Bretagne” – qui ira dans les coulisses pour capturer l’action sur le chantier de construction.

La France fournit de l’électricité au Royaume-Uni via un câble sous-marin depuis les années 80, et EDF a fait un saut sur le marché de détail de l’énergie au Royaume-Uni en 1998 en rachetant London Electricity.

Une décennie plus tard, elle a payé 12,5 milliards de livres sterling à British Energy, le propriétaire en difficulté financière du parc nucléaire du pays, dont Hinkley Point C.

EDF produit désormais environ un cinquième de l’électricité du Royaume-Uni et a plus de capacité en Grande-Bretagne que sur n’importe quel marché hors de France.

Et il pourrait être mis en place pour avoir plus d’emprise sur la Grande-Bretagne.

Hinkley Point C est en cours de construction par EDF, qui détient les deux tiers de la centrale avec l’entreprise publique chinoise CGN.

Et cette «dépendance» du Royaume-Uni suscite certaines inquiétudes.

En mai, le HMS Tamar et le HMS Severn de la Royal Navy ont monté la garde à Jersey après que la France a menacé de couper son électricité – dont 95% auraient été importés d’EDF.

S’exprimant à l’époque, le Dr Paul Dorfman de l’UCL Energy Institute, a déclaré que le Brexit Grande-Bretagne “continuera à dépendre, politiquement, culturellement, technologiquement et en termes d’énergie” d’autres nations.

« Si nous mettions l’argent dans les énergies renouvelables dès le départ, nous aurions déjà un retour sur investissement.

“Les énergies renouvelables coûtent déjà, au plus, la moitié du prix de Hinkley, et bien que Hinkley ne devienne que plus cher, le coût des énergies renouvelables ne fera que baisser.”

Les autres entrepreneurs de l’expansion de Hinkley Point C comprennent Wood PLC, Altrad, Balfour Beatty Bailey, Cavendish Nuclear et Doosan Babcock.

Il y a eu des appels pour que la Grande-Bretagne soit “autosuffisante” dans la production d’énergie alors qu’elle vise à être Net-Zero d’ici 2050.

Parmi les six grands fournisseurs d’énergie du Royaume-Uni, quatre appartiennent à des étrangers.

Le directeur général du projet, Stuart Crooks, avait précédemment déclaré dans un communiqué : « Hinkley Point C joue un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique et ce rapport montre que le projet est également capable de créer des emplois et des opportunités pour les personnes et les entreprises britanniques.

« Alors que nous sortons de la pandémie, nous espérons augmenter en toute sécurité le nombre de personnes travaillant sur le projet et créer des emplois au moment où ils sont le plus nécessaires.

“Notre gros investissement dans l’éducation et la formation locales signifie que nous sommes prêts à aider les gens à trouver du travail et à démarrer une nouvelle carrière.”

