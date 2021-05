L’émulateur Android BlueStacks 5 est officiellement sorti de la version bêta

BlueStacks 5 a quitté la phase bêta et est maintenant prêt pour son lancement stable.L’émulateur Android gratuit vous permet de jouer à des jeux mobiles sur votre PC avec un clavier, une souris ou un contrôleur de jeu.Malheureusement, vous êtes toujours verrouillé sur Android 7 Nougat , bien que cette suite devrait être plus rapide et plus stable que BlueStacks 4.

Lorsqu’il s’agit d’émuler Android sur un PC, peu de suites logicielles peuvent rivaliser avec BlueStacks. Le logiciel vous permet d’installer des jeux mobiles sur votre PC que vous trouveriez normalement sur le Google Play Store. De plus, vous pouvez utiliser différents types de commandes – y compris un combo clavier / souris – si les commandes tactiles ne sont tout simplement pas votre truc.

Jusqu’à présent, la dernière version de Blue Stacks était une version bêta. À partir d’aujourd’hui, cependant, BlueStacks 5 est officiellement sorti de la phase bêta. L’émulateur gratuit est disponible en téléchargement partout dans le monde.

Chez Android Authority, nous utilisons déjà la version bêta de BlueStacks. Nous avons même rédigé un guide sur son fonctionnement et ce à quoi vous pouvez vous attendre. Le lancement stable de BlueStacks 5 ne comporte pas trop de mises à niveau par rapport à la version bêta la plus récente, donc une grande partie de ce que nous disons s’appliqueront ici.

L’essentiel, cependant, est que cette dernière variante de BlueStacks est plus rapide et plus stable que BlueStacks 4. En fait, pour passer de BS4 à BS5, vous devrez faire une nouvelle installation car les systèmes sont si différents. Cependant, les deux systèmes sont toujours basés sur Android 7 Nougat, ce qui peut entraîner des problèmes de compatibilité pour certains de vos jeux.

Pour donner une chance à BlueStacks 5, appuyez sur le bouton ci-dessous. C’est gratuit, vous n’avez donc rien à perdre!