L’émulateur GameCube a maintenant un Game Boy Advance intégré

Image : Nintendo

L’une des fonctionnalités les meilleures, mais malheureusement les moins utilisées, de la Nintendo GameCube était sa capacité à parler à une Game Boy Advance. Quelques jeux l’ont utilisé, certains exclusivement, mais maintenant beaucoup plus de gens peuvent, espérons-le, profiter de l’idée avec la sortie d’une nouvelle version du populaire émulateur GameCube Dolphin.

Si vous n’avez jamais vu la technologie en action, le GameCube a permis aux utilisateurs de connecter jusqu’à quatre ordinateurs de poche Game Boy Advance à une console et de déverrouiller des fonctionnalités supplémentaires ou même de jouer à des jeux entiers à l’aide de l’ordinateur de poche. The Legend of Zelda: The Wind Waker et certains jeux Pokémon sont des exemples du premier, avec un GBA vous donnant accès à des bonus dont les joueurs sans GBA ne pourraient pas profiter, tandis que Final Fantasy: Crystal Chronicles et The Legend of Zelda: Four Swords étaient ces derniers, étant des jeux entièrement construits autour de l’idée de jusqu’à quatre amis se blottissant autour d’un seul GameCube, jouant au jeu sur leurs GBA.

Pour ce faire, vous devez littéralement connecter votre GBA au GameCube via des câbles (ou, dans des circonstances encore plus rares, via un adaptateur sans fil), et étant une solution si lourde dans le monde réel, les tentatives pour l’émuler ont été lourdes de difficulté. La possibilité de le faire existe en fait depuis plus d’une décennie, mais ce n’est que récemment que les émulateurs ont pu le faire correctement, et même alors, vous auriez besoin d’exécuter les choses séparément, ce qui était un peu trop pour la moyenne “Je Je veux juste jouer à ce vieux jeu pour le plaisir” type d’utilisateur.

Le fait que Dolphin ait désormais intégré la prise en charge de la GBA, via l’ajout de l’émulateur mGBA, change tout cela. Vous pouvez désormais jouer à ces jeux GameCube, ainsi qu’à leurs commandes et écrans Game Boy Advance, le tout à partir du même programme. La vidéo ci-dessous montre le nouveau support en action :

C’est très cool, mais comme l’explique la vidéo, cela améliore même les méthodes de connexion d’origine en ajoutant la prise en charge du jeu en ligne. Le plus grand obstacle pour quiconque ayant jamais joué à des jeux comme Four Swords n’était pas seulement de trouver trois amis qui possédaient Game Boy Advances, mais de les amener tous à vouloir jouer au jeu puis à être tous au même endroit en même temps pour y jouer ( bien que cela soit, vous savez, une grande partie de la raison pour laquelle Nintendo a conçu les jeux comme celui-ci en premier lieu). Désormais, les amis peuvent simplement jouer ensemble en ligne, ce qui signifie que, espérons-le, beaucoup plus de personnes pourront profiter de ces expériences uniques et en avance sur leur temps qu’elles ne le pouvaient à l’époque.

G/O Media peut toucher une commission

Vous pouvez obtenir la nouvelle version de Dolphin et lire une histoire fascinante de la façon dont l’émulation GBA x GameCube en est arrivée à ce point, ici.