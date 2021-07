L’émulateur ‘iDOS 2’ pour iOS sera supprimé de l’App Store

Plus tôt ce mois-ci, mon collègue de ., Parker Ortolani, a écrit sur iDOS 2, qui n’est pas exactement une nouvelle application, mais qui a récemment attiré beaucoup d’attention, car les utilisateurs ont découvert comment l’utiliser pour exécuter Windows 3.1 sur l’iPad. Malheureusement, comme prévu, Apple n’a pas aimé l’idée et iDOS 2 sera bientôt retiré de l’App Store.

Comme son nom l’indique, iDOS est une application iOS conçue pour émuler les jeux DOS classiques sur iPhone et iPad. Cependant, il est également capable d’exécuter une version complète de Windows, telle que Windows 3.1. Les utilisateurs appréciaient cette possibilité car l’application prend même en charge le clavier et la souris externes, ce qui transforme essentiellement l’iPad en une machine Windows.

Suite aux répercussions de l’application, Apple a informé le développeur Chaoji Li qu’il devrait mettre à jour l’application pour supprimer la possibilité de permettre aux utilisateurs d’importer des packages et des fichiers image à partir de sources externes, sinon l’application serait supprimée de l’App Store. Comme cela briserait la fonctionnalité de l’application pour ceux qui l’ont payée, Li a décidé de supprimer iDOS 2 comme demandé par Apple.

Sur son site Web (via MacRumors), le développeur a précisé qu’il indiquait toujours clairement dans la description de l’application ce qu’elle était capable d’exécuter en émulation sandbox et qu’aucun code ne pouvait être téléchargé directement depuis Internet. Pourtant, Apple affirme qu’iDOS 2 enfreint la directive 2.5.2, qui interdit aux applications d’installer ou d’exécuter du code externe sur iOS.

Plus précisément, votre application exécute le package iDOS et les fichiers image et permet la prise en charge du partage de fichiers et des fichiers iTunes pour l’importation de jeux. L’exécution du code peut introduire ou modifier des caractéristiques ou des fonctionnalités de l’application et permet le téléchargement de contenu sans licence.