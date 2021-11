L’émulateur PS2 peut désormais démarrer chaque titre (sauf un)

Image : Kotaku | Shutterstock

Alors que le mois dernier, la scène de l’émulation célébrait le fait que les jeux PS3 progressaient solidement sur PC, ce mois-ci, c’est au tour de la PlayStation 2, l’équipe PCSX2 annonçant que chaque jeu de son assiette peut désormais démarrer au moins sur l’écran de menu. . Eh bien, presque tous.

Sur les 2689 jeux de la base de données de l’émulateur, plus de 97% d’entre eux sont marqués comme « jouables ». Cela signifie que vous pouvez les lancer et en profiter en grande partie sans problème, mais il peut y avoir de légers problèmes ou bugs en cours de route. Seuls 22 jeux sont marqués comme « parfaits », car pour gagner ce badge, ils doivent être absolument exempts de tout type de bogue, ce qui sera rare étant donné que nous parlons de jouer au jeu d’un système sur un autre système qui prétend être ce premier système.

Le jalon que l’équipe célèbre aujourd’hui en particulier est que même si tout n’est pas entièrement jouable, à peu près tous les jeux PS2 peuvent désormais au moins démarrer sur leur écran de menu, qui représente 2688 des 2689 jeux de la base de données de PCSX2.

Le seul jeu qui ne fonctionne pas ? Cela nécessite une « émulation de contrôleur spéciale » ? Pourquoi c’est Real World Golf, sorti en Europe en 2005 et en Amérique du Nord et en Australie en 2006. Un jeu de golf autrement terne, avec des menus lugubres et une présentation fade, Real World Golf était plus remarquable pour le matériel avec lequel il était livré que pour le jeu autour duquel il était construit. ce.

La boîte comprenait une version du Gametrak, un périphérique 3D qui utilisait des câbles, attachés aux mains du joueur, pour déterminer le mouvement. Il avait été utilisé avec le jeu de combat Dark Wind et était livré ici avec l’idée qu’entre les câbles et un petit club de golf en plastique inclus dans la boîte, les joueurs pourraient se balancer comme ils le feraient dans la vraie vie et avoir leur actions recréées dans le jeu, un peu comme une version prototype de Wii Golf.

Pour voir à la fois le Gametrak en action et le Real World Golf, voici une revue de 2007 :

C’est ma façon de construire au point qu’il n’y a aucune chance qu’ils fassent fonctionner cette chose dans un émulateur, et donc quand ils disent que ça ne compte pas vraiment, ça ne compte pas vraiment.