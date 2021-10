L’émulateur PS3 démarrera désormais tous les jeux sortis sur la console

Image : Kotaku (Shutterstock)

RPCS3, un émulateur sur lequel j’écris depuis 2016, mais qui a débuté en 2011, a parcouru un long chemin depuis qu’il a fait ses premiers pas pour rendre les jeux PS3 jouables sur un PC. Depuis ces humbles débuts, l’équipe derrière elle vient d’annoncer une étape importante : tout ce qui a été publié sur la PS3 va maintenant démarrer.

Plus tôt dans la journée, l’équipe RPCS3 a tweeté :

Nous sommes ravis d’annoncer que RPCS3 a désormais un total de jeux ZÉRO dans le statut Rien ! Cela signifie que tous les jeux et applications connus démarrent au moins sur l’émulateur, sans régressions en cours qui empêchent les jeux de démarrer. Nous avons hâte de vider Loadable aussi !

Il y a eu plus de 6000 jeux et programmes suivis au cours de la durée de vie de l’émulateur, donc amener chacun d’entre eux à un certain stade de démarrage est un exploit incroyable. Il est important de noter, cependant, que sur les cinq niveaux de jouabilité de l’émulateur, un seul – « Playable » – vaut votre temps, car les autres sont aux prises avec un grand nombre de problèmes, de problèmes de performances ou simplement le fait qu’ils refusent de charger après les écrans titres.

Ainsi, alors que cet exploit – effacer le niveau « Rien », qui était composé de « jeux qui ne s’initialisent pas correctement », ne pas charger du tout et/ou planter l’émulateur – est génial, ce n’est pas comme tous les jeux PS3. jamais publié fonctionnera désormais sans problème et sans problème sur votre PC raisonnablement moderne. À ce jour, 63,53 % des jeux PS3 sont « jouables » sur l’émulateur, ce qui signifie que 36,47 % ne le sont pas ; encore un nombre extrêmement impressionnant, mais juste quelque chose à garder à l’esprit !

Comme ils le mentionnent dans le tweet d’annonce, ils « ont hâte de vider Loadable aussi! » après cela, ce qui ne devrait pas prendre trop de temps puisque seulement 0,19% des jeux restent dans cet état. En fait, seulement 5,75% sont au stade « Intro » après cela, ce qui signifie qu’ils démarreront mais ne « passeront pas les menus », donc il ne faudra pas longtemps avant que ces deux niveaux soient également vidés. Si vous souhaitez vérifier la compatibilité d’un jeu spécifique avec l’émulateur, vous pouvez le faire ici.