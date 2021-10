L’émulation N64 de Nintendo est utilisable, mais les souvenirs précieux méritent mieux

Image: Nintendo Life / Zion Grassl

Quiconque a déjà passé une quantité décente de temps avec des jeux vidéo a probablement une petite poignée de souvenirs importants gravés dans son cerveau. Pas seulement la fois où vous avez battu un boss exténuant ou joué à Mario Kart avec vos amis à la fête d’anniversaire de Paul – plus prétentieux que cela. Nous voulons dire une époque où votre perception de ce qui était possible dans le médium lui-même s’est élargie d’une manière ou d’une autre ; un instant où vous pensiez Wow… Je n’avais pas réalisé que les jeux pouvaient faire ça.

En y repensant, je me souviens de moments décisifs en jouant en ligne avec des amis dans Call of Duty: Modern Warfare (le premier) et Left 4 Dead qui se sentaient aussi puissants que n’importe quelle activité en équipe dans le monde réel, peut-être plus grâce aux liens formés à travers des difficultés numériques impliquant des zombies et des hélicoptères de combat. Bien qu’il ne s’agisse pas du premier jeu vidéo en monde ouvert, Breath of the Wild aura élargi les horizons de nombreux joueurs en explorant son espace de possibilités et en découvrant ses joies pour la première fois. Tout le monde aura ses propres jeux et expériences qui resteront avec eux pour une raison ou une autre, et pour moi un moment particulièrement puissant de l’ère 64 bits reste dans mon esprit – et ce n’était rien de plus qu’une vue calme après une dure nuit à Champ d’Hyrule.

Je me souviens d’être allé à Ocarina of Time’s Lake Hylia pour la toute première fois en 1998. Le soleil était toujours couché et je me souviens distinctement d’être resté debout et d’avoir regardé l’eau alors que le ciel bleu foncé devenait progressivement rose et que j’étais abasourdi le matin. brouillard se formant sur le lac. J’avais l’impression que je pouvais inhaler des poumons de cet air froid et humide juste assis là avec un tampon N64 dans mes mains.

Les versions Switch et 3DS du lac Hylia au lever du soleil. Notez la luminosité de la scène avant l’appel du coq sur 3DS et le manque flagrant de brume matinale (Images : Nintendo Life)

Ce fut un moment trop bref grâce au cycle jour-nuit rapide d’Ocarina, mais ces 5 à 10 secondes au bord du lac Hylia m’ont laissé une impression durable. C’était un vrai ‘les jeux peuvent faire ça ?!?!?’ moment, et alors que le coq chantait pour signaler l’arrivée du jour (et le thème du champ d’Hyrule), mon jeune esprit s’était élargi avec les pures possibilités d’un milieu de culture, celui qui pourrait capturer si magnifiquement un moment aussi naturel et éphémère.

Lorsque j’ai joué au remarquable remake de 3DS Ocarina, j’ai cherché à recréer ce moment. Grezzo a fait un travail fantastique en retouchant le vieux classique, en améliorant les visuels et la fréquence d’images pour mieux correspondre à la version mentale du jeu (plutôt que la réalité de 50 Hz que nous, Européens, avons expérimentée avec la cartouche PAL pour la première fois). Mais cette brume matinale qui se dissipe avec le lever du soleil ? Non, ce n’était pas là dans le remake. C’est quelque chose que nous avons déjà vu dans d’excellents remasters de haute (plus) résolution, le remake de Shadow of the Colossus PS4 étant un bon exemple (et convenablement sans brume).

L’arrivée récente du jeu sur Nintendo Switch Online m’a incité non seulement à y jouer à 60 Hz pour la toute première fois, mais aussi à parcourir le donjon Deku Tree et à le parcourir jusqu’au lac Hylia pour voir à quoi ressemblait la brume sur Switch OLED. Absolument spectaculaire, sûrement ?

En fait, après avoir vu comment l’émulation N64 sur Switch a apparemment dissipé une grande partie du célèbre «brouillard» de la N64 – notamment dans le Temple de l’eau – je me suis préparé à la déception. Oui, malheureusement, la brume si enracinée dans mon cerveau s’était aussi dissipée. Ne vous méprenez pas, le jeu a l’air plus dynamique et joue mieux que jamais, mais pour les vétérans du jeu original, je comprends parfaitement la douleur de la déception lorsque les polygones nus du lac Hylia ou, disons, de la forêt de Kokiri se sentent un peu moins magique sans la poussière de fée enchanteresse qui s’attardait dans l’air.

Nintendo Switch Online Ocarina (à gauche) contre l’original (Images : Nintendo Life)

Ce n’est pas la fin du monde – le jeu est toujours fantastique, et la commodité de jouer sur Switch ne doit pas être écartée – mais cela souligne que de nombreux jeux sont inextricablement liés au matériel d’origine pour lequel ils ont été conçus, en particulier les titres de ce ère de formation du jeu 3D. J’ai toujours cru aux jeux avec le contrôleur autour duquel ils ont été construits (ce qui va doubler pour le pad idiosyncratique de la Nintendo 64, bien sûr), mais les programmeurs et artistes qui ont assemblé Hyrule et d’autres mondes 64 bits ne sont pas seulement conçus autour de restrictions, mais a incorporé ces restrictions dans l’art.

le « brouillard » à Ocarina n’a jamais été un mal nécessaire pour sauver le chipset gémissant du système… c’était un élément vital et voulu, une partie de l’atmosphère

Ne vous méprenez pas, il y a un grand nombre de jeux qui pourraient bénéficier de la perte du brouillard à distance de tirage qui les a tourmentés dans la journée (je serais intrigué de voir à quoi ressemblerait Turok en s’exécutant sur cet émulateur Switch ), mais le « brouillard » d’Ocarina n’a jamais été un mal nécessaire pour sauver le chipset gémissant du système. Ici, c’était un élément vital et voulu, une partie de l’atmosphère – de la poussière de fée et des détritus dansants, du sable fouetté par une tempête ou ma brume matinale précieuse.

J’ai commencé à écrire cet article avant d’allumer mon fidèle N64 pour prendre une capture d’écran et il m’est venu à l’esprit que peut-être – juste peut-être – mon jeune esprit avait fait exploser l’effet hors de proportion. C’était peut-être une chose mineure, ou j’avais quelque chose dans l’œil ce jour-là. Que se passe-t-il si je me déforme vers le lac Hylia sur la sauvegarde d’origine de ma cartouche d’origine et constate que le brouillard n’est tout simplement pas là ?

C’était quelques minutes tendues pendant que j’attendais le soleil, mais heureusement, ma mémoire était parfaite. Il était là, suspendu au-dessus de l’eau si parfaitement que vous pouvez presque sentir la rosée le matin frais…

Le voilà… (Images : Nintendo Life)

À bien des égards, le jeu a l’air affreux par rapport aux visuels nets de la version Switch. La mise à l’échelle et la conversion du signal analogique du N64 pour mon téléviseur fin comme du papier produisent un désordre inesthétique de grain et de flou qui est mieux vu de l’autre côté de la pièce ; faire ce voyage de six pieds, cependant, et l’effet global à l’écran est très agréable. Nous plaisantons souvent dans le bureau de Nintendo Life sur les pixels super nets par rapport aux images plus douces que beaucoup d’entre nous regardaient à l’aide de câbles composites à l’époque. Nous nous interrogeons sur celui qui est le plus « authentique », et cela dépend toujours de nos préférences personnelles. Dans ce cas, malgré les nettes améliorations de la résolution, mon cœur va avec l’image originale granuleuse. La version Switch a l’air incroyablement propre, mais aspire également l’atmosphère.

Indépendamment de vos réflexions sur les images ci-dessus, revisiter Ocarina of Time sur du matériel d’origine et voir la différence de présentation a souligné pour moi le fait qu’il y aura toujours une place pour des configurations rétro totalement peu pratiques et peu pratiques impliquant des CRT, des convertisseurs haut de gamme et des consoles originales , et d’autres solutions légèrement plus pratiques comme le Super 64 qui aident ce matériel à fonctionner un peu plus facilement avec les écrans modernes.

Une grande partie de la réaction à l’émulation NSO N64 a semblé beaucoup trop au vitriol, et je ne cherche certainement pas à attiser la négativité autour d’un service qui, dans l’ensemble, me semble faire un travail assez décent pour fournir des jeux 64 bits sur Switch. Cela ne me dérangerait pas quelques options de filtre CRT simples. Ne pas pouvoir remapper facilement les boutons est irritant car cela donne l’impression que le contrôleur NSO N64 est plus ou moins obligatoire, ce qui n’est pas le cas. J’en ai un dans le post, car c’est le meilleur pad jamais fabriqué, mais je jouais assez bien avec un Pro Controller.

Cela semble plus compliqué qu’il ne l’est, même si je voudrais vraiment que « B » soit mon bouton d’action et que « Y » double le « B » du pad N64, si cela a du sens. (Image: Nintendo Life)

Bien que je trouve le tollé en ligne un peu exaspérant, je peux totalement sympathiser avec la déception lorsque la solution d’émulation Nintendo a été utilisée ici, bien que pratique, compromet l’intention des artistes qui ont créé ces jeux et, en particulier, ce monde. La version d’Hyrule dans Ocarina of Time est un lieu précieux pour des millions de personnes, un espace semi-sacré où des souvenirs à vie ont été créés, et qui devrait être préservé tel qu’il a été conçu. Quelque chose qui, ironiquement, n’est vraiment possible qu’avec un monde numérique.

Le moment exact que j’ai vécu une fois à Noël 1998 est un moment sur lequel j’ai déjà écrit et le sera sûrement à nouveau, et évidemment un moment qui est à jamais révolu. Je ne serai peut-être pas en mesure de retrouver le sentiment plus de deux décennies plus tard, mais à tout le moins, j’aimerais revoir cette brume numérique froide. Et si je pouvais le faire sur ma Switch, ce serait tout simplement génial.