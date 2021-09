Lena Dunham épouse le musicien Luis Felber

Léna Dunham est une femme mariée.

La star de 35 ans de Girls s’est marié avec Luis Felber au cours du week-end, selon les médias. L’heureuse occasion survient moins d’un an après que Lena a confirmé publiquement qu’elle sortait avec le musicien de 35 ans qui se produit sous le nom Attawalpa.

Aucun d’eux n’a encore confirmé les noces sur les réseaux sociaux ou en a partagé quoi que ce soit. Le dimanche sept. Le 26, Luis a posté de manière cryptique la chanson “This Will Be Our Year” du groupe Les zombies, en ajoutant des emojis cardiaques et extraterrestres.

ET! News a contacté l’équipe de Lena et n’a pas eu de réponse.

Lors d’une interview avec le New York Times publiée en avril, Lena a parlé de Luis, qui a grandi en Angleterre et au Pérou. “Cela fait quelques mois”, a-t-elle déclaré à propos de sa sortie avec le musicien basé à Londres. “Je me sens vraiment chanceux.” Elle a également déclaré qu’ils s’étaient rencontrés à Londres et l’avait qualifié de “la plus grande personne que j’aie jamais rencontrée”.