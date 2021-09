Lena Dunham épouse Luis Felber

Elle a dit “Je le veux.”

Lena Dunham a épousé son petit ami Luis Felber lors d’une cérémonie secrète ce week-end, ont confirmé plusieurs sources à Page Six.

Les représentants de Dunham n’ont pas renvoyé notre demande de commentaire.

LENA DUNHAM DIT QUE SON CORPS S’EST « RÉVOLÉ » AU COURS DE LA BATAILLE D’UN MOIS CONTRE COVID-19

Felber a apparemment fait allusion à l’occasion spéciale tôt dimanche en publiant la chanson des Zombies “This Will Be Our Year” sur son histoire Instagram avec des emojis cardiaques et extraterrestres.

Nous avons confirmé que l’ancienne star de “Girls” sortait avec le musicien péruvien anglais, connu professionnellement sous le nom d’Attawalpa, début juin après avoir laissé entendre en avril au New York Times qu’elle sortait avec quelqu’un depuis “quelques mois”.

Dunham, 35 ans, a elle-même confirmé la relation quelques jours plus tard lors d’un hommage d’anniversaire romantique à Felber.

“Quand j’avais 3 semaines dans le centre-ville de Manhattan, je n’avais aucune idée qu’un bébé naissait en Angleterre (Winchester, rien de moins !) croyances sur moi-même et sur le monde avec un abandon magique”, a-t-elle déclaré.

Elle a terminé le post avec des paroles de “This Will Be Our Year” des Zombies – leur chanson de choix, semble-t-il – en écrivant: “La chaleur de votre amour est comme la chaleur du soleil et ce sera notre année, a pris un longtemps à venir.”

Lena Dunham prend la parole sur scène lors du 30e déjeuner annuel de remise des prix de Friendly House le 26 octobre 2019 à Los Angeles. En plus de l’endométriose et des problèmes de toxicomanie antérieurs, l’actrice de “Girls” dit qu’elle souffre maintenant du syndrome d’Ehlers-Danlos. (.)

L’auteur de “Not That Kind of Girl” est sorti avec l’imprésario pop Jack Antonoff pendant cinq ans jusqu’en décembre 2017, date à laquelle ils ont décidé de démissionner. Antonoff est resté dans leur pad de Brooklyn tandis que Dunham a déménagé dans la maison de ses parents.

“Comme ma relation s’était dénouée, je fantasmais souvent sur mon propre espace… Mais c’était facile à imaginer avec un corps vivant et respirant à côté de moi, l’option constante d’appeler quelqu’un et de me plaindre du chaos de ma journée ou de la tache sur ma jupe ou la manière irritante et désolée dont la femme à la pharmacie avait demandé deux pièces d’identité”, a-t-elle réfléchi des mois après la rupture.

“Maintenant, la couverture de sécurité enlevée, pliée et expédiée dans un entrepôt éloigné, j’ai emménagé avec mes parents et je me suis allongé sur leur lit d’appoint en envoyant des SMS à tous ceux que je connaissais, ‘sup?'”