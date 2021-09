Lena Dunham épouse son petit ami Luis Felber

in

Lena Dunham est une femme mariée. Le créateur de Girls s’est marié avec Luis Felber, rapporte People Magazine. Une source a déclaré à la publication que Dunham et Felber se sont mariés ce week-end. Dunham, 35 ans, a confirmé sa relation avec Felber en avril de cette année lors d’une conversation avec le New York Times. “Cela fait quelques mois. Je me sens vraiment chanceuse”, avait-elle déclaré à l’époque, ajoutant que Felber était “la plus grande personne que j’aie jamais rencontrée”.

Elle a jailli de Felber sur ses réseaux sociaux, l’honorant plus récemment pour son anniversaire en juin sur Instagram. “Feliz Cumpleanos Luis”, a-t-elle légendé une photo. “Quand j’avais 3 semaines dans le centre-ville de Manhattan, je n’avais aucune idée qu’un bébé naissait en Angleterre (Winchester, rien de moins !) croyances sur moi-même et sur le monde avec un abandon magique.” Elle a ajouté qu’elle a “de la chance” d’être sa femme, écrivant: “Tous ceux qui entrent en contact avec vous – de manière créative, émotionnelle, accidentelle – ont de la chance. Mais je suis le plus chanceux, car ce snood est maintenant dans notre commode commune. “

Ils ont marché bras dessus bras dessous sur le tapis rouge pour la première fois ensemble en août dernier, où ils ont assisté à une projection de Zola au Sundance Film Festival à Londres. Felber a tenu Dunham, lui donnant même un doux baiser sur le front.

Dunham était auparavant dans une relation à long terme avec le producteur de musique et auteur-compositeur Jack Antonoff. En 2018, ils se séparent après plus de cinq ans ensemble. Comme Antonoff, Felber est aussi musicien. Le natif du Royaume-Uni a révélé que lui et Dunham avaient collaboré ensemble sur une chanson d’amour.

“Ce visuel est une collaboration avec mon amour @lenadunham. Nous voici allongés sur la pelouse cet été. En attendant ce moment. Et le suivant et le suivant”, a-t-il légendé une photo des deux baisers sur son compte Instagram. “Comme toujours excité pour demain et tout ce que cela apporte. Avec LOVE, Luis.”