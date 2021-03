Lena Lotzen prend sa retraite à 27 ans

Lorsqu’un milieu de terrain de 17 ans a commencé à impressionner au milieu de terrain pour le Bayern Munich Frauen à l’automne 2010, le club s’est rendu compte qu’il avait décroché l’or. Lena Lotzen allait être une star. Huit saisons plus tard, Lotzen quitterait Munich après n’avoir joué qu’une seule fois 20 matches en une saison.

Maintenant, après onze saisons, Lotzen a décidé qu’il était temps de raccrocher ses bottes pour une dernière fois.

Annonçant la décision sur son Instagram jeudi, Lotzen a déclaré: « J’ai tout essayé pour revenir sur le terrain, mais le nombre total de blessures au cours des dernières années rend impossible de jouer au football à ce niveau. »

«Lena était un type vraiment spécial, une personne formidable et une joueuse exceptionnelle. Nous avons passé un très bon moment ensemble », a déclaré Karin Danner, la manager du Bayern. «Nous sommes désolés qu’elle doive mettre fin à sa carrière, mais cela pourrait aussi lui ouvrir de nouvelles portes. Et nous espérons vivement qu’elle restera dans le football féminin.

Pendant son séjour à Munich, Lotzen a marqué 33 buts hors du milieu de terrain en 91 matchs pour le Bayern, dont 15 lors de la saison 2012-13. Elle a aidé le club à remporter la Coupe de Bundesliga en 2011, la DFB Pokal en 2012 et la Bundesliga en 2015 et 2016.

Sur la scène internationale avec l’Allemagne, Lotzen a aidé à mener l’équipe au championnat 2011 du Championnat féminin des moins de 19 ans de l’UEFA et à une place de finaliste à la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2012 où elle a également remporté la chaussure de bronze en tant que troisième meilleur buteur. . Avec l’équipe senior, Lotzen a commencé chaque match lorsque l’Allemagne a remporté l’Euro féminin de l’UEFA 2013, et elle n’a participé qu’à quelques matches de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2015 après avoir raté la majeure partie de l’année en raison d’une blessure.

Photo par Lars Baron / Bongarts / .

Bien qu’elle ait dû prendre sa retraite tôt, Lotzen reconnaît qu’elle a eu de la chance de faire ce qu’elle aimait comme son travail.

«Je repense à un moment inoubliable que je ne voudrais jamais manquer. J’ai pu faire de mon métier ce que j’aime. J’ai rencontré un nombre incroyable de personnes formidables, je me suis fait beaucoup d’amis dans le football et j’ai vécu un nombre incroyable de grands moments. Je suis infiniment reconnaissant pour cette fois et je remercie toutes les personnes qui m’ont accompagné et soutenu sur cette voie.