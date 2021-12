L’enceinte Echo Dot de 3e génération est moins chère que jamais pour 18,99 €, mais elle n’arrivera pas sur Amazon pour Noël | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Amazon Echo Dot 3ème génération est l’enceinte la plus compacte que vous puissiez placer n’importe où dans votre maison pour toujours avoir Alexa à portée de main.

C’est le conférencier le plus connu au monde. Ce petit Point d’écho Amazon de 3e génération Il est devenu au cours du dernier Black Friday l’un des produits les plus vendus au monde. Une partie du blâme est son prix bas et le fait que les nouveaux modèles étaient soit manquants, soit livrés d’ici janvier 2022.

La réalité est qu’il y a de sérieux problèmes d’approvisionnement pour cette enceinte intelligente, du moins sur Amazon, car elle est toujours disponible chez MediaMarkt pour seulement 18,99 euros, l’un de ses prix les plus bas.

Amazon Echo Dot de 3e génération dans MediaMarkt

Bien que le coût de livraison dans MediaMarkt soit de 1,99 euro, il peut également être récupéré gratuitement dans les magasins, donc si vous avez une clôture, cela vaut sûrement plus la peine de venir la récupérer en personne.

Et si vous voulez cette enceinte en cadeau, en ce moment MediaMarkt est celui qui peut vous sauver la vie, car sur Amazon, où elle vaut aussi 18,99 euros, pas de stock jusqu’à fin décembre.

Le pire, c’est que même Amazon informe sur son site Web que c’est l’un des produits qui n’arrivera pas à temps pour que vous puissiez l’offrir à Noël.

Assembler votre propre Smart Home est plus facile qu’il n’y paraît, cela peut aussi être moins cher si vous savez quels produits rechercher afin de pouvoir contrôler les produits de votre maison tels que les ampoules, les appareils électroménagers, les lampes ou les téléviseurs.

3e génération Echo Dot est l’un des enceintes plus compactes que celles d’Amazon. Il dispose de micros pour vous écouter donner des ordres ou poser des questions à Alexa, votre assistante virtuelle. Il peut être utilisé avec Alexa ou comme haut-parleur pour diffuser de la musique, des actualités ou un podcast.

Avec plusieurs de ces enceintes Echo Dot, vous pouvez créer un système audio multi-pièces. Il est compatible avec des applications telles que Spotify, Apple Music ou Amazon Music.

Si vous êtes une personne qui a installé des prises ou des ampoules intelligentes, cette petite enceinte peut vous résoudre à les gérer car avec une simple commande vocale comme « Alexa allume la lumière dans le salon », elle vous comprendra et allumera cette ampoule ou ampoules.

Aucune émission d’actions chez MediaMarkt, pas comme sur Amazon. Mais si vous l’achetez sur Amazon parce que cela ne vous dérange pas qu’il arrive entre le 21 et la dernière semaine de décembre, la livraison est gratuite.

