L’enceinte intelligente Echo Dot de troisième génération revient à seulement 21,99 euros, et a de nombreuses utilisations | La technologie

Il est temps pour Alexa d'entrer dans votre vie avec ce haut-parleur intelligent

Les Echo Dot est l’enceinte intelligente la plus vendue d’Amazon, car il a toutes les fonctions principales, et il est également bon marché et prend peu de place. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec.

Maintenant, vous pouvez obtenir Haut-parleur de troisième génération Amazon Echo Dot

Écho d’Amazon il s’intègre dans n’importe quel coin et communique avec vous par la voix ou via une application mobile. Il a également des boutons physiques.

Cette enceinte connectée avec Alexa est la gamme d’entrée de gamme d’Amazon, la plus abordable de toutes. Il a un son omnidirectionnel et un microphone.

La plupart des gens l’utilisent pour écouter de la musique: installez les compétences de Spotify, Amazon Music, ou de la plateforme que vous utilisez, et vous pourrez écouter votre musique préférée. Et si vous en aviez déjà un, avec un deuxième haut-parleur, vous obtiendrez de la musique en stéréo.

Il sert également de horloge, réveil, minuterie ou alarme. Et comme Alexa est un assistant intelligent, il répondra à toutes les questions que vous vous posez : dates, données, doutes… ce que vous voulez ! Vous pouvez même lui demander de raconter des blagues, des histoires pour les enfants ou de chanter une chanson.

Grâce aux milliers de compétences que vous pouvez installer, il est capable d’effectuer des tâches aussi diverses que vous dire l’actualité du jour, la météo, acheter en ligne, jouer à des jeux, beaucoup plus.

Enfin, grâce aux services Alexa et Google, vous pouvez communiquer avec des centaines d’appareils ou d’appareils Internet des objets.

Vous pourrez contrôler les thermostats, les fours, les téléviseurs, les sonnettes, les ampoules avec votre voix, beaucoup plus.

Peut également être utilisé comme un kit mains libres pour passer ou recevoir des appels, ou communiquer avec d’autres personnes dans la maison.

Une belle occasion d'essayer ça Haut-parleur Amazon Echo Dot de troisième génération



