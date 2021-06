L’enceinte portable Sony SRS-XB13 Extra Bass lancée en Inde au prix de Rs 3 990 : Tout savoir

Sony SRS-XB13 Extra Bass, Haut-parleur

Le dernier haut-parleur Bluetooth portable résistant à la poussière et à l’eau de Sony SRS-XB13 Extra Bass a été introduit sur le marché indien. Le principal USP du SRS-XB13 est qu’il est certifié IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Il est désormais disponible en ligne sur Amazon, dans les magasins Flipkart et hors ligne dans les Sony Centers et d’autres grands détaillants en Inde.

Prix ​​​​Sony SRS-XB13 Extra Bass en Inde

SRS-XB13 Extra Bass est au prix de Rs 3 990 pour concurrencer les autres haut-parleurs sans fil économiques sur le marché, mais il est considérablement plus petit que les autres haut-parleurs. Ses concurrents ont une configuration à deux haut-parleurs, mais Sony s’appuiera sur son attrait robuste et son identité de marque.

Les haut-parleurs seront disponibles dans les magasins en ligne et hors ligne. Outre les magasins exclusifs en ligne et hors ligne de Sony, les principaux détaillants multimarques proposeront également le haut-parleur sans fil Sony SRS-XB13.

Sony SRS-XB13 Extra Bass spécifications, caractéristiques

Le haut-parleur, comme mentionné précédemment, est certifié IP67 pour sa résistance à la poussière et à l’eau, ce qui le rend adapté à une longue exposition à l’extérieur pour le camping, les fêtes au bord de la piscine, etc. Il peut également être immergé dans l’eau pendant une courte période. Les projections d’eau ou la pluie n’endommagent pas l’enceinte. Son radiateur passif produit une musique signature sonore adaptée aux basses.

Les options de connectivité pour les haut-parleurs Sony SRS-XB13 Extra Bass sont Bluetooth 4.2 avec prise en charge des codecs Bluetooth SBC et AAC. Il existe également une prise en charge des paires Google Fast. Avec son microphone intégré, il peut être utilisé comme unité mains libres lorsque le téléphone connecté reçoit un appel. La charge peut être effectuée via un port USB de type C. Les haut-parleurs ne pèsent que 253 g, ont un seul haut-parleur de 46 mm et sont censés fonctionner pendant 16 heures avec une seule charge. Il est disponible en six couleurs : bleu clair, bleu poudre, noir, rose. Jaune, Taupe.

