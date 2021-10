L’ENCHÈRE est-elle une bonne opportunité d’achat ? Invezz

VENTE / USD toujours sous pression ; le prix de cette crypto-monnaie est passé de 65$ à 45$ en moins de plusieurs heures. D’un point de vue technique, le risque d’une nouvelle baisse persiste toujours, et si vous décidez d’acheter cette crypto-monnaie au prix actuel, vous devez utiliser un ordre stop-loss car le risque est toujours élevé.

Plateforme décentralisée d’enchères

AUCTION est un jeton qui alimente une plate-forme d’enchères Bounce décentralisée en soutenant les incitations dans le protocole, tout en offrant des avantages et des droits de gouvernance aux détenteurs.

Bounce vous permet de vous connecter, d’échanger, de créer et de collecter tous types d’actifs, de jetons et de NFT sur plusieurs blockchains et de participer à des enchères décentralisées.

Les actifs peuvent être mis aux enchères de plusieurs manières, mais la plus populaire est à prix fixe (enchère d’échange fixe), à ​​prix dégressif (enchère néerlandaise) ou à prix caché (enchère fermée).

Bounce fournit un environnement concurrentiel pour une offre limitée de jetons ou d’autres actifs, et il est important de dire que l’application Web Bounce est disponible pour les actifs basés sur Ethereum et Binance Smart Chain.

La plate-forme Bounce vous offre une prise en charge de plusieurs portefeuilles et fonctionne avec les portefeuilles de crypto-monnaie les plus utilisés tels que Coinbase Wallet, Binance Chain wallet, WalletConnect, Trezor, Ledger et MetaMask.

La popularité de ce projet ne cesse de croître et selon les dernières nouvelles, Bounce a annoncé un partenariat stratégique avec NFTb, la plateforme complète multi-chaînes DeFi et NFT pour les communautés. L’équipe marketing de Bounce a rapporté :

Bounce a investi une grande partie de sa puissance de développement dans le NFT pour l’ensemble du taureau, et nous avons lancé Fangible en tant que sous-marque de Bounce axée exclusivement sur le NFT. Nous pensons qu’avec NFTb, Bounce offrira des fonctionnalités encore plus intéressantes et de réels avantages pour l’ensemble du monde de la cryptographie.

Une autre nouvelle positive est que le jeton AUCTION a été répertorié sur Coinbase le 19 octobre, et pour célébrer cette inscription, Coinbase a lancé une campagne de concours où les utilisateurs peuvent gagner 3 $ dans cette crypto-monnaie.

Les bassistes contrôlent les enchères

Source des données : tradingview.com

AUCTION a chuté de ses récents sommets au-dessus de 65 $ vendredi. Le risque de nouvelles baisses n’est pas encore terminé, le niveau de support critique est à 40 $, et si le prix le casse, cela pourrait être le début d’une tendance à la baisse plus importante.

D’un autre côté, si le prix repasse au-dessus de la résistance des 50 $, nous avons une trajectoire claire vers 60 $.

résumé

Bounce est un projet à fort potentiel, mais ce n’est probablement pas le meilleur moment pour acheter un jeton AUCTION. Le marché des crypto-monnaies perd de sa valeur ce vendredi ; Le prix du Bitcoin s’est affaibli depuis ses récents sommets, et le prix des ENCHÈRES pourrait s’affaiblir par rapport aux niveaux de prix actuels si la tendance négative se poursuit.

