L’ENCHÈRE est-elle une opportunité d’achat après la crise actuelle ? Invezz

AUCTION est passé de 43 $ à moins de 27 $ depuis le 11 novembre, et le prix actuel s’élève à 27,8 $.

Le marché des crypto-monnaies reste sous pression ce vendredi, le Bitcoin est passé sous le support des 55 000 $, et le prix des AUCTION pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours.

Plateforme décentralisée d’enchères

AUCTION est un jeton qui alimente une plate-forme d’enchères décentralisée Bounce en soutenant les incitations dans le protocole, tout en offrant des avantages et des droits de gouvernance aux détenteurs.

Le premier principe de Bounce est la rareté des ressources, et ce projet fournit un environnement concurrentiel pour une offre limitée de jetons ou d’autres actifs.

Bounce vous permet de créer, échanger, connecter et collecter toutes sortes d’actifs, de jetons et de NFT tout en participant à des enchères décentralisées.

L’option d’enchère la plus populaire est un prix fixe (enchère d’échange fixe), un prix dégressif (enchère néerlandaise) ou un prix caché (enchère avec offre scellée).

La plate-forme Bounce vous offre la prise en charge de plusieurs portefeuilles, et il est important de dire que l’application Web Bounce est disponible pour les actifs basés sur Ethereum et Binance Smart Chain.

Le jeton AUCTION a réalisé un profit impressionnant en octobre 2021, atteignant un niveau record au-dessus de 69 $.

Depuis lors, le prix s’est effondré, et si vous décidez d’échanger cette crypto-monnaie dans les prochains jours, vous devez considérer que l’ENCHÈRE peut encore s’affaiblir.

Le marché de la crypto-monnaie perd de sa valeur ce vendredi, le prix de l’ENCHÈRE peut facilement revenir en dessous du niveau de support de 20$, et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour acheter cette crypto-monnaie.

Les marchés financiers se sont effondrés alors que l’annonce d’une nouvelle variante de COVID inquiète les investisseurs du monde entier. Le directeur du Centre pour l’innovation et la réponse aux épidémies en Afrique du Sud, le professeur Tulio de Oliveira, a déclaré :

Cette variante nous a surpris ; Il a un énorme bond dans l’évolution et beaucoup plus de mutations que prévu. S’il s’avère effectivement que vous avez une forte immunité contre le vaccin, les efforts de vaccination jusqu’à présent pourraient devenir inefficaces et les pays du monde entier pourraient envisager d’appliquer de nouveaux blocages.

Depuis son pic de 69 000 $, Bitcoin est actuellement en baisse de plus de 20%, et les prochains jours pourraient apporter plus de douleur au marché des crypto-monnaies.

Les bassistes contrôlent les enchères

Source des données : tradingview.com

Le niveau de support fort pour AUCTION est à 20 $, et si le prix tombe en dessous, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 15 $ ou même en dessous.

D’un autre côté, si le prix dépasse 35 $, ce serait un signal « d’achat » fort, et nous avons la voie ouverte vers le niveau de résistance de 40 $.

résumé

Le marché des crypto-monnaies perd de sa valeur ce vendredi ; Bitcoin est tombé en dessous du support de 55 000 $, ce qui a également influencé négativement le prix de l’AUCTION. Le prix d’Arweave peut facilement redescendre sous la barre des 25$, et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour investir dans cette crypto-monnaie.

