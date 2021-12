L’enchère hebdomadaire de RBI voit une dévolution de 30% sur une faible demande

La décentralisation a eu un impact sur les rendements des titres d’État, car ils ont terminé en hausse par rapport à la clôture précédente. Le rendement obligataire de référence 6,10 %-2031 a fini à 6,4617 %, après avoir augmenté à 6,4776 % dans le commerce de l’après-midi.

La Reserve Bank of India (RBI) a dû céder partiellement trois des quatre obligations proposées à la vente lors d’une adjudication hebdomadaire d’obligations vendredi. Les investisseurs sont restés sur la touche en raison de la baisse de la demande dans un contexte d’incertitude sur les taux d’intérêt, d’affaires Omicron en hausse et du début de la saison des vacances.

La banque centrale a transféré 7 267.683 crores de roupies, soit plus de 30 % du montant total aux négociants primaires lors de l’enchère. La dévolution de Rs 1 697,915 crore a été observée sur 4,56 %-2023, Rs 4 702, 684 crore sur 5,74 %-2026 et Rs 867,084 crore sur 6,67 %-2035 obligations. Le montant total que la RBI prévoyait de lever par le biais de quatre obligations était de 24 000 crores de roupies.

Lors des enchères de souscription, la RBI a décidé de payer des frais de PD de 0,62 paise sur 4,56%-2023, 1,43 paise sur 5,74%-2026 et 1,87 paise sur 6,67 %-2035 %, sur 100 Rs, selon la banque centrale Libération.

«Au milieu de l’incertitude des taux d’intérêt, les vacances de l’année civile ont éloigné les commerçants du bureau, ce qui a eu un impact sur la demande. Les gens souhaitent rester légers et prendre un appel dans un marché directionnel clair. Cette décentralisation a également donné, dans un sens, un indice sur le marché où idéalement les rendements du marché devraient être », a déclaré Ajay Manglunia, MD et responsable des titres à revenu fixe institutionnels chez JM Financial.

La décentralisation a eu un impact sur les rendements des titres d’État, car ils ont terminé en hausse par rapport à la clôture précédente. Le rendement obligataire de référence 6,10 %-2031 a fini à 6,4617 %, après avoir augmenté à 6,4776 % dans le commerce de l’après-midi.

Les acteurs du marché s’attendent à une baisse du volume des échanges la semaine prochaine, car la plupart des acteurs devraient rester sur la touche car c’est la dernière semaine de l’année et en raison des vacances. Les concessionnaires des banques publiques s’attendent à ce que le rendement des obligations de 6,10 % à 2031 reste dans la fourchette de 6,45 à 48 % la semaine prochaine.

Les rendements des titres de référence sont restés volatils cette semaine après que la RBI a annoncé des opérations inattendues de prise en pension à taux variable à 3 jours. Les acteurs du marché l’ont pris car la banque centrale souhaite resserrer les liquidités à un rythme plus rapide et parvient à maintenir le taux à court terme proche du taux des prises en pension.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.