L’enchère hebdomadaire d’obligations voit une demande tiède, les PD viennent à la rescousse

« Les volumes sont médiocres et la demande était faible et une certaine décentralisation était attendue », a déclaré Ajay Manglunia, MD et responsable des titres à revenu fixe institutionnels chez JM Financial.

Des obligations d’une valeur de Rs 4 387,674 crore au prix d’un coupon de 5,74 % ont été dévolues aux primary dealers (PD) vendredi en raison de la faible demande des investisseurs. Cependant, la Reserve Bank of India (RBI) a accepté un montant de rachat de 500 crores de roupies d’obligations portant un coupon de 4,56 % et arrivant à échéance en 2023.

Selon un communiqué de presse, des cochettes d’une valeur de 6 000 crores de roupies avec un coupon de 5,74 % et arrivant à échéance en 2026 ont été proposées lors de la vente aux enchères hebdomadaire. De cela, seulement Rs 1 612,326 crore d’obligations ont été acceptés. Le reste est dévolu aux primary dealers. La banque centrale a fixé un prix de coupure de 99,10 Rs ou un rendement de coupure de 5,9543% sur les gilts à cinq ans.

« Les volumes sont médiocres et la demande était faible et une certaine décentralisation était attendue », a déclaré Ajay Manglunia, MD et responsable des titres à revenu fixe institutionnels chez JM Financial.

Les primary dealers ont exigé un taux de commission plus élevé. La RBI a fixé une commission de 11 paise pour 100 Rs sur les obligations 5,74%-2026.

La dévolution partielle des gilts 2026 sur les PD a entraîné une vente massive sur le marché, ce qui a fait grimper les rendements des obligations. Le rendement de l’obligation de référence a augmenté de deux points de base et a terminé à 6,5423 %. L’annonce tardive des résultats de l’adjudication hebdomadaire des obligations a entraîné un allongement de 30 minutes des heures de marché à deux reprises.

Les concessionnaires avec des PD ont déclaré que les investisseurs sont assez incertains en raison de l’augmentation des cas de la nouvelle variante du coronavirus, Omicron, et que des émissions SDL plus élevées devraient peser davantage sur les sentiments. Les traders s’attendent à ce que le rendement de référence se négocie entre 6,50 % et 6,58 % la semaine prochaine compte tenu de la hausse des prix du pétrole brut et d’autres facteurs mondiaux.

« Cela peut continuer jusqu’à la fin du mois, puis nous avons le budget et la politique de crédit de la RBI. Avant cet événement annuel, les gens veulent rester légers », a déclaré Manglunia.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.