L’enchère pour un tour sur le vaisseau spatial de Blue Origin dépasse 2 millions de dollars

Le vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin monte de sa rampe de lancement dans l’ouest du Texas pour un vol d’essai en janvier. (Blue Origin via YouTube)

L’entreprise spatiale Blue Origin du PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a commencé à dévoiler les offres pour un siège ouvert sur son vaisseau spatial suborbital New Shepard, et l’offre la plus élevée a atteint la barre des 2,8 millions de dollars avec plus de trois semaines pour participer aux enchères en ligne.

Blue Origin affirme que la vente aux enchères a attiré plus de 5 200 soumissionnaires de 136 pays – y compris le vôtre, qui n’a certainement pas l’offre la plus élevée. Les enchères ont commencé le 5 mai et se termineront par une vente aux enchères en direct le 12 juin. Le produit de la vente sera reversé à la fondation éducative de Blue Origin, le Club for the Future.

Le gagnant occupera l’un des six sièges du premier vol en équipage de New Shepard au bord de l’espace depuis le port spatial de Blue Origin à l’ouest du Texas, actuellement prévu pour le 20 juillet, le 52e anniversaire de l’atterrissage sur la lune d’Apollo 11. Les autres sièges seront vraisemblablement réservés aux employés ou VIP de Blue Origin.

Les passagers de l’engin New Shepard contrôlé de manière autonome feraient l’expérience d’un tir d’une minute d’apesanteur et d’une vue astronaute de la Terre courbée sous le ciel noir de l’espace. À la fin du trajet, la capsule d’équipage de New Shepard effectuerait un atterrissage en douceur à l’aide d’un parachute et d’un souffle de retrorocket, tandis que le booster effectuerait un atterrissage autonome séparé.

Blue Origin a soumis une série de vaisseaux spatiaux New Shepard réutilisables à des tests en vol sans équipage pendant six ans, et après le dernier test de ce type en avril, Bezos a déclaré qu’il était «temps» de mettre des gens à bord.

Lorsque l’offre la plus élevée a été rendue publique pour la première fois aujourd’hui, le montant s’élevait à 1,4 million de dollars, et les enchères n’ont pas tardé à remonter. Il y a probablement une prime pour le premier trajet et les droits de vantardise qui vont avec. Néanmoins, une offre de plusieurs millions de dollars est susceptible de fixer un prix pour les trajets spatiaux suborbitaux nettement plus élevé que prévu.

Virgin Galactic a environ 600 réservations pour son avion spatial suborbital SpaceShipTwo qui ont été vendus jusqu’à 250 000 $, et dit qu’elle prévoit d’augmenter le prix des réservations futures. Blue Origin et Virgin Galactic disent tous deux que leur voyage organisé comprendrait le vol lui-même ainsi que quelques jours de préparation avant le lancement.

Il n’est pas encore clair si Blue Origin continuera à utiliser le modèle d’enchères pour vendre des sièges sur son vaisseau spatial pour de futurs vols. Mais quel que soit le prix, il sera probablement bien inférieur au prix d’un voyage spatial orbital de plusieurs jours. Le prix du billet facturé par SpaceX pour les voyages à bord de son vaisseau spatial Crew Dragon s’élèverait à des dizaines de millions de dollars.