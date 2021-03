L’enchère se termine pour le complexe commercial de Mumbai de 1,28 lakh m²; Canara Bank cherche à récupérer Rs 385 cr

Canara Bank a mis la propriété aux enchères sous SARFAESI, cherchant à récupérer Rs 385 crore après le prêt au promoteur immobilier Supreme Housing and Hospitality Pvt Ltd.

Le prêteur d’État Canara Bank a reçu des offres pour la vente de Supreme Business Park – une propriété commerciale de 1,28 lakh m² avec une superficie bâtie de plus de 6,9 ​​lakh m² à Powai, Mumbai. Canara Bank a mis la propriété aux enchères sous SARFAESI, cherchant à récupérer Rs 385 crore après que le prêt au promoteur immobilier Supreme Housing and Hospitality Pvt Ltd ait mal tourné. Le prix de réserve pour Supreme Business Park est maintenu à Rs 1,370 crore. Le montant excédentaire récupéré sera rendu à l’emprunteur – Supreme Housing, a déclaré un responsable à Financial Express Online. Les plis seront ouverts le 30 mars 2021.

Supreme Housing and Hospitality a contracté un prêt auprès de Canara Bank en 2016, qui s’est ensuite transformé en NPA (actif non performant). En vertu de la loi Sarfaesi, la banque peut recouvrer ses dettes en vendant les titres. Canara Bank a demandé la possession matérielle de l’ensemble de la propriété. La dernière date de soumission des candidatures était le 25 mars 2021. Cependant, si l’enchère ne se déroule pas pour une raison quelconque cette fois, elle rouvrira pour les offres. L’agence d’enchères en ligne est C1 India, et les soumissionnaires potentiels peuvent participer au processus d’appel d’offres de n’importe où. Selon l’avis d’enchère électronique vu par Financial Express Online, la propriété commerciale a deux tours A et B.Le bâtiment numéro 2 connu sous le nom de « Supreme Business Park » se compose de deux ailes, A et B. Ces ailes ont 4 échasses et 7 étages informatiques supérieurs. La taille de l’actif hypothéqué est de 1,28 lakh m² et appartient à Bhawani Shankar Sharma.

Plus tôt cette semaine, Canara Bank avait annoncé l’organisation d’une vente aux enchères de 2 000 propriétés emprunteuses le 26 mars 2021. Les propriétés comprennent des appartements résidentiels, des appartements, des maisons indépendantes, des terrains industriels, des complexes commerciaux, des bureaux et des terrains vacants. Ceux-ci seront vendus conformément aux dispositions de la loi Sarfaesi, a indiqué PTI dans un communiqué. Selon le communiqué, jusqu’à présent au cours de l’exercice en cours, Canara Bank a vendu 1 450 propriétés évaluées à Rs 886 crore. Les propriétés mises aux enchères sont réparties sur Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Chennai et d’autres poches semi-urbaines.

