L’enchevêtrement Fernando Alonso/Kimi Raikkonen à Austin était « une faute dans les deux sens », selon la FIA

Après avoir examiné l’enchevêtrement du virage 1 entre Fernando Alonso et Kimi Raikkonen à Austin, Michael Masi est parvenu à une conclusion : ils se sont encrassés.

Alonso a été impliqué dans des incidents séparés avec les deux pilotes Alfa Romeo au premier virage du Circuit des Amériques lors du Grand Prix des États-Unis.

Dans le premier d’entre eux, l’Espagnol a été dépassé par Raikkonen, qu’il avait forcé à sortir de la piste en le poussant au large, et est immédiatement allé sur la radio de l’équipe pour insister sur la restitution de la place – ce qui n’était pas comme l’avaient décidé les commissaires sportifs. aucune infraction n’avait été commise.

Masi, le directeur de course de la FIA, a refusé de laisser l’affaire en suspens et l’a réexaminée, discutant de l’incident avec les commissaires sportifs. Il a de nouveau été évoqué lors du briefing des pilotes lors du Grand Prix du Mexique et une vue officielle est désormais finalisée.

« Après l’avoir examiné très longuement, ensemble lors d’une discussion avec les commissaires sportifs à la fois après l’événement et depuis, il y a probablement eu deux fautes dans ce scénario », a déclaré Masi, cité par Autosport.

« Fernando forçant Kimi à sortir de la piste était la première partie, et aller large là-bas, et la deuxième partie était que Kimi n’aurait pas dû dépasser, n’aurait pas dû gagner et terminer une manœuvre en conséquence.

« Donc, avec l’avantage du temps et en regardant tout cela et tout le reste, cela aurait effectivement été deux fautes, une dans les deux cas. »

Des incidents qui ont divisé les opinions se sont produits toute la saison et le dernier en date a eu lieu au Mexique, où Daniel Ricciardo a frappé Valtteri Bottas à la sortie du premier virage, faisant tourner la Mercedes, et pourtant les commissaires n’ont pris aucune mesure.

Il y a eu des allégations d’incohérence étant donné que lorsque Pierre Gasly a touché Alonso au premier virage du Grand Prix de Turquie, il a reçu une pénalité de cinq secondes et deux points de licence.

« Je ne pense pas qu’il y ait un manque de cohérence car il faut tout traiter selon ses mérites », a déclaré Masi.

« Il faut regarder chaque incident et voir comment ça se passe. Pour commencer, la Turquie était humide, le Mexique était sec et des configurations de virage complètement différentes. Il y a beaucoup de choses, donc je ne pense pas qu’il y en ait.

S’étendant sur les différentes circonstances, Masi a ajouté : « En regardant la proximité des voitures, où elles sont toutes comparées les unes aux autres. Il y a tout un tas de facteurs différents qui entrent en ligne de compte.

« Le point de vue des stewards à cette occasion [in Mexico] était à leur avis qu’il s’agissait d’un incident de course au virage 1.