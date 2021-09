L’enclave RPG de vente “25 millions” de Starbreeze est ressuscitée sur Switch

Image : Ziggourat Interactif

Action-RPG à la troisième personne Enclave connaît un renouveau sur les plateformes modernes, a-t-il été révélé.

Initialement publié sur Xbox en 2002 par Starbreeze Studios (Frères: un conte de deux fils, Jour de paie 2), Enclave a ensuite été porté sur la Wii par TopWire Interactive en 2012. Il est affirmé par Ziggurat Interactive – la société derrière le prochain remaster – qu’Enclave a vendu “plus de 25 millions d’exemplaires” sur tous les formats depuis son lancement en 2002. Cela semble être un montant incroyablement élevé (le jeu n’est pas répertorié dans le top 50 des jeux les plus vendus de tous les temps), et nous avons contacté le PR de la société pour obtenir des éclaircissements.

La nouvelle version – qui arrive également sur Xbox One et PS4 – contiendra des visuels et un son améliorés, ainsi que 20 nouvelles pistes musicales et une version remasterisée de la bande originale. La version Wii 2012 du jeu original utilisait l’interface de contrôle de mouvement de la console, et il reste à voir si l’édition Switch fera de même.

Il n’y a pas encore de bande-annonce ou d’écrans, mais voici la bande-annonce de la version 2012 pour vous guider :

Voici quelques relations publiques :

Dans Enclave, des centaines d’années se sont écoulées depuis que le grand sorcier Zale a sauvé les habitants de Calenheim du bord de la défaite face aux armées maléfiques de Dreg’Atar en créant une faille massive pour séparer définitivement les forces du bien et du mal. Maintenant, la faille se referme et c’est à un héros improbable de se lever et de se battre. Cet aventurier en herbe réussira-t-il sa quête pour se battre pour la Lumière et tuer le roi démon Vatar ? Ou un serviteur des Ténèbres prendra-t-il Celenheim pour les forces du mal ? Enclave est prévu pour une sortie à l’automne 2021 sur PS4, Switch et Xbox One, et comprend : + Combats immersifs et rapides de l’ère féodale

+ Une portée narrative massive, comprenant deux campagnes distinctes avec des fins alternatives

+ Plus de 25 missions uniques, plus du contenu bonus supplémentaire

+ 12 personnages divers à débloquer, chacun mélangeant des éléments de classes de personnages traditionnels d’une manière unique

+ Des adversaires boss difficiles, chacun nécessitant des tactiques différentes pour les vaincre

+ Un didacticiel de gameplay interactif qui vous plonge rapidement dans l’action

+ Trois niveaux de difficulté différents offrent le bon niveau de défi pour n’importe quel joueur

+ Une pléthore d’armes variées, d’objets à collectionner, de consommables et d’objets magiques

+ Des surprises à chaque coin de rue avec des dizaines de déclencheurs d’événements scénarisés pour vous garder sur vos gardes

+ Une bande-son captivante parfaitement associée à des effets sonores atmosphériques

Enclave est un RPG d’action à la troisième personne avec des combats médiévaux intenses, une bande-son épique et deux campagnes scénarisées distinctes dans lesquelles le joueur se bat pour les forces de la Lumière ou des Ténèbres. Chaque faction propose six options de personnages distinctes telles que des chevaliers, des sorciers et des druides du côté de la lumière, ou des serviteurs des ténèbres comme les berserkers, les assassins et les gobelins. Maniez des épées, de la magie et des arcs pour faire la guerre à vos ennemis et décider de l’avenir de Celenheim.

Avez-vous de bons souvenirs de ce jeu de la version Xbox, ou de l’édition console précédente ? Faites-le nous savoir avec un commentaire.