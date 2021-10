L’enclos des Dodgers aide à pousser un soupir de soulagement dans le NLCS Game 5

Le lanceur des Dodgers Evan Phillips fait un lancer lors de la première manche du match 5 de la NLCS contre les Braves d’Atlanta au Dodger Stadium jeudi. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Lorsque le jeu commence à 17 heures, le dîner arrive tôt. Evan Phillips était en train de dîner jeudi après-midi lorsque Josh Bard, l’entraîneur de l’enclos des Dodgers, s’est arrêté pour parler.

Pas pour longtemps. Les Dodgers étaient sur le point de disputer un match d’enclos, avec leur saison en jeu. Ils ont inscrit neuf releveurs sur leur carte d’alignement. Joe Kelly commencerait, et Bard se précipita dans le club-house, faisant savoir à tous les autres releveurs quand son tour pourrait arriver.

Au début du match, Bard a dit à Phillips. Mais pas si tôt, ne remplaçant pas Kelly blessée en première manche, avec deux balles et deux prises sur le frappeur, les Dodgers ayant déjà perdu deux points dans un match éliminatoire.

« Il était dans quelques scénarios », a déclaré le manager des Dodgers Dave Roberts, « mais je ne sais pas s’il était dans le scénario A juste là. »

Roberts a donné le ballon à Phillips et lui a rappelé le décompte. Phillips a lancé un lancer pour un retrait au bâton en fin de manche, puis a suivi avec une deuxième manche parfaite.

Cela a commencé une course aux armements triomphale, un relais d’excellence en enclos des releveurs. Mis à part Kelly, qui a reçu un diagnostic de ce que Roberts a indiqué être une tension au biceps mettant fin à la saison, l’enclos des releveurs a livré 8 1/3 de blanchissage : pas de buts, trois coups sûrs, neuf retraits au bâton.

« Honnêtement, je ne suis pas comme un père ou quoi que ce soit, mais je suis vraiment fier », a déclaré Blake Treinen.

Alors que les bras de relève des Dodgers n’ont donné aucun point, les bâtons ont produit 11. Les Dodgers ont mérité un voyage à Atlanta pour le sixième match de cette série de championnats de la Ligue nationale, les Braves menant trois matchs à deux.

Les héros lanceurs de jeudi, dans l’ordre : Phillips, Alex Vesia, Brusdar Graterol, Treinen, Corey Knebel et Kenley Jansen.

Cody Bellinger était fier d’eux tous, même s’il ne pouvait pas se souvenir de tous leurs noms sur-le-champ.

« Je ne peux pas en dire assez à leur sujet », a déclaré Bellinger, « en commençant par – je ne m’en souviens même pas, mais ils ont tous très bien réussi. »

Les Dodgers gagnent avec la puissance des étoiles, bien sûr. Mais ils endurent avec un flux sans fin de joueurs de la deuxième chance: réclamés au ballottage, sécurisés dans les métiers des ligues mineures, signés en agence libre des ligues mineures.

Chris Taylor, le héros offensif de jeudi, a été acquis dans une transaction de ligue mineure. Max Muncy et Justin Turner ont été signés comme agents libres des ligues mineures.

Phillips était l’un des sept lanceurs réclamés au ballottage cette saison, au service de la profondeur organisationnelle et du taux de désabonnement. Les pichets marginaux vont et viennent, presque invisiblement. Sur les sept lanceurs revendiqués par les Dodgers, quatre n’ont jamais lancé pour l’équipe.

L’un des sept, Phil Bickford, est apparu comme un releveur durable et fiable.

L’un des sept était Phillips. Il a lancé en sept matchs. Les Dodgers ne l’ont pas inclus dans leur alignement pour la série de division, mais ils l’ont ajouté pour la série de championnat de la ligue, comme l’un de leurs 13 lanceurs.

Il a grandi en étant fan des Orioles de Baltimore. Il a pu jouer pour son équipe d’enfance au cours des trois saisons précédentes, mais il n’a jamais pu rester dans la liste des ligues majeures, même si les Orioles ont régulièrement perdu 100 matchs.

Cette année, les Orioles ne l’ont pas convoqué. Il était sur le point d’avoir 27 ans, il ne pouvait pas faire les Orioles, et personne ne l’aurait blâmé s’il avait décidé de raccrocher ses pointes et de continuer le reste de sa vie.

« J’ai un amour énorme pour le jeu », a déclaré Phillips. « J’avais vraiment l’impression qu’il m’en restait beaucoup plus dans le réservoir.

« Parfois, il s’agit de l’ajustement. Peut-être que je ne correspondais pas bien aux Orioles cette saison. Peut-être qu’ils voulaient jeter un œil à d’autres joueurs.

Les Rays de Tampa Bay ont réclamé Phillips au ballottage et lui ont donné un look d’un match. Les Dodgers l’ont réclamé au ballottage et, eh bien, il était là sur le terrain au Dodger Stadium jeudi soir, après le match, prenant des photos avec sa famille et ses amis et s’émerveillant de sa bonne fortune.

Jusqu’à ce que les Dodgers le réclament, il n’avait jamais mis les pieds à l’intérieur du Dodger Stadium. Aucun autre stade de baseball des majors ne détient 50 000 fans, et ceux-ci criaient.

L’Oracle Park de San Francisco est un stade plus bruyant, a-t-il dit, avec tous les fans pratiquement au-dessus de vous. Mais il a réservé un adjectif particulier au Dodger Stadium, avec ses quatre niveaux de sièges.

« C’est certainement l’environnement le plus grandiose », a-t-il déclaré.

« Je ne dirais pas nécessairement le plus fort. C’est tellement étendu et massif que je ne pense pas que vous puissiez vraiment encapsuler tout ce bruit. J’ai l’impression de lancer dans un énorme colisée.

Lorsque les Dodgers ont remporté leur premier championnat des World Series à Los Angeles, ils ont en fait joué dans un immense Coliseum.

Deux autres victoires à Atlanta et quatre autres dans les World Series, et un gars qui n’a pas pu trouver de travail avec la pire équipe de baseball pourrait porter une bague de championnat des World Series.

Mardi, lorsqu’il a fait ses débuts en séries éliminatoires, Phillips a obtenu un ballon de match. Jeudi, lorsque la recrue Andy Burns a fait ses débuts en séries éliminatoires, Phillips, qui a remporté la victoire lors du cinquième match, savait exactement quoi faire.

Tu vois, maintenant il savait où trouver les authentificateurs. Il s’est approché d’un et a demandé un ballon de jeu, puis l’a placé dans le casier de Burns. Octobre vit pour toujours dans la mémoire, mais la vie est meilleure avec des souvenirs.

Cette histoire est parue à l’origine dans le Los Angeles Times.