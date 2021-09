L’encoche de l’iPhone 13 est 20 % plus petite en largeur, mais elle est également un peu plus haute en hauteur

L’un des rares changements de conception à venir dans le cadre de l’iPhone 13 est que la découpe d’affichage en haut de l’écran est désormais plus petite en largeur, grâce au fait qu’Apple a repensé la disposition du boîtier de la caméra TrueDepth. Le haut-parleur se trouve maintenant au-dessus des composants de la caméra.

Dans la présentation d’aujourd’hui, Apple a déclaré que les composants TrueDepth tiennent désormais dans un espace 20% plus petit. Il est sensiblement plus petit en largeur, mais si vous comparez les photos d’un iPhone 12 et 13 côte à côte, vous remarquerez qu’il est également légèrement plus grand.

La différence de hauteur est légère, peut-être 1 mm plus grande, mais elle est perceptible sur la base des images des produits Apple.

L’apparence générale de l’iPhone 13 sera plus élégante car la réduction totale de l’encoche est visuellement perceptible.

Cependant, en même temps, cela n’aura probablement pas un grand impact sur l’utilisation quotidienne car il n’y a pas vraiment de place pour les applications pour afficher du contenu supplémentaire, et le système d’exploitation n’utilise pas l’espace disponible pour afficher des indicateurs supplémentaires dans l’état bar.

Encoche de l’iPhone 13 superposée à l’iPhone 12

Il est plus petit simplement parce qu’il est plus joli esthétiquement. Et un jour, peut-être dès 2023, il n’y aura plus d’encoche du tout.

