L’encoche de l’iPhone 14 sera remplacée par un véritable design tout écran, selon un initié de confiance

Mardi, Apple dévoilera la série iPhone 13, mais une fuite importante a déjà montré au monde une version différente de l’iPhone, le prétendu iPhone 14 de l’année prochaine. Il s’agit du YouTuber Jon Prosser, qui a produit plusieurs rendus de produits inédits ces dernières années. Ses rendus pour iPhone 14 suggèrent que les téléphones 2022 ressembleront beaucoup à l’emblématique iPhone 4. Le changement le plus important concerne l’encoche. Les rendus montrent une version iPhone 14 Pro Max avec une caméra perforée au lieu d’une encoche traditionnelle.

Maintenant, un initié de l’affichage familier avec les développements technologiques de l’écran dit que l’iPhone 14 perdra en effet l’encoche tristement célèbre. Selon ses informations, les composants Face ID seront sous l’écran.

Les rumeurs de l’iPhone 14

Les nouveaux rendus de Prosser montrant un iPhone 14 sans encoche ne sont pas surprenants. Ce qui est surprenant, c’est que Prosser a pu voir un premier design de l’iPhone 14 si tôt. Apple a probablement commencé à travailler sur l’iPhone 14 au moment où il se prépare pour le lancement de l’iPhone 13. Mais ce design de l’iPhone 14 est loin d’être verrouillé.

Fuite du design de l’iPhone 14 Source de l’image : Front Page Tech

Plusieurs fuiteurs ont déjà affirmé que les iPhones 2022 d’Apple pourraient comporter à la fois Touch ID et Face ID. Ils ont également déclaré que les capteurs pourraient être placés sous l’écran. Les fournisseurs d’Android vendent déjà des téléphones avec des capteurs d’empreintes digitales sous l’écran. Et ils ont également commencé à adopter des solutions de caméras sous-écran.

Séparément, Apple possède de nombreux brevets décrivant la technologie permettant de placer des capteurs sous l’écran. Ces capteurs pourraient capturer des images 2D et 3D, ils conviendraient donc à la fois à Touch ID et à Face ID. Il est également intéressant de noter qu’Apple a déposé de nouvelles demandes de brevet pour ces inventions ces dernières années.

La technologie nécessaire pour y arriver n’est pas tout à fait prête, Apple doit donc adopter une approche prudente ici. C’est ce que l’entreprise a toujours fait avec l’iPhone. C’est probablement pourquoi l’iPhone 13 obtient une encoche plus étroite au lieu de l’abandonner complètement. Les rumeurs disent que c’est possible parce que le haut-parleur supérieur est déplacé au-dessus de l’encoche.

Les jours de l’encoche sont comptés

L’analyste d’affichage Ross Young a répondu à la fuite de l’iPhone 14 de Prosser sur Twitter. Young a déclaré que son entreprise avait mentionné la conception de l’iPhone 14 sans encoche en juin. Ming-Chi Kuo a également mentionné ce nouveau design il y a quelque temps, et il est le leaker Apple le plus précis qui soit.

Concernant les fuites de l’iPhone 14, c’est super à voir. Nous avons montré sous le panneau Face ID dans les modèles 2022 Pro en juin… Nous avons également montré la gamme 2023. pic.twitter.com/dGcm5n0bEO – Ross Young (@DSCCRoss) 8 septembre 2021

Selon Young, la série d’iPhone 2022 d’Apple comprendra deux tailles d’iPhone divisées en deux familles. L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max seront les combinés les plus abordables. Chacun recevra également un équivalent Pro.

L’analyste affirme que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max pourraient comporter des écrans perforés avec Face ID et Touch ID sous l’écran. Les iPhones moins chers peuvent avoir Touch ID, et ils peuvent toujours présenter le même design d’encoche que l’iPhone 13.

Young a déclaré dans un tweet séparé que le Face ID sous-affichage n’est pas définitif et qu’Apple travaille toujours sur la technologie.

Je dirais que sous le panneau Face ID n’est pas encore définitif. Toujours en cours d’élaboration. C’est plus facile que sous les caméras à panneau. – Ross Young (@DSCCRoss) 8 septembre 2021

Young a déclaré que la technologie est “plus facile que sous les caméras à panneau”. Cela pourrait expliquer pourquoi Apple pourrait vouloir un design d’affichage perforé pour l’iPhone 14. Apple pourrait vouloir tuer l’encoche pour de bon, mais il veut également offrir une excellente expérience de caméra selfie.

Pour rappel, l’encoche comporte plusieurs composants qui jouent un rôle dans l’authentification Face ID, comme on le voit ci-dessous. Tout sauf la caméra frontale peut être placé sous l’écran. Le haut-parleur et le microphone peuvent aller à l’intérieur de la fine lunette en haut de l’encoche, si les rendus de Prosser sont précis.

L’encoche de l’iPhone X abrite les caméras et capteurs Face ID, la caméra selfie et le haut-parleur. Source de l’image : Apple Inc.