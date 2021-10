L’encoche du MacBook Pro 2021 est un moyen intelligent d’augmenter la taille de l’écran, selon Apple

Les modèles de MacBook Pro 2021 d’Apple sont déjà expédiés aux acheteurs, certains modèles étant épuisés lors des précommandes. Les délais de livraison sont remontés à décembre pour les commandes en ligne, donc les achats en magasin pourraient être votre meilleur pari. Au fur et à mesure que les nouveaux ordinateurs portables atteindront les consommateurs, nous verrons plus de critiques et d’expériences réelles avec les nouvelles machines. Pour rappel, les nouveaux MacBook Pro intègrent les SoC M1 Pro ou M1 Max. Ces processeurs offriront des gains de performances massifs par rapport au M1 d’origine, comme le montrent les premiers benchmarks apparus en ligne. Une autre mise à niveau essentielle concerne la fonctionnalité la plus controversée du MacBook Pro, l’encoche d’affichage. Et Apple a expliqué dans une nouvelle interview la pensée derrière la mise à niveau de l’encoche.

L’histoire de l’encoche d’Apple

Apple a introduit l’encoche pour la première fois avec l’iPhone X en 2017. C’est un compromis de conception entre la forme (affichage tout écran) et la fonction (sécurité Face ID). L’encoche a un autre objectif, qui a à voir avec le marketing. Cela donne à l’iPhone une identité visuelle forte. L’iPhone se démarquera toujours de la foule, grâce à cette encoche.

Tous les nouveaux produits phares de l’iPhone sont dotés d’encoches, Apple ayant réduit sa taille cette année. Mais, jusqu’aux nouveaux MacBook Pro M1 Pro et M1 Max, nous n’avions aucune encoche sur les ordinateurs Apple. Même l’iPad Pro, qui prend en charge Face ID, n’a pas d’encoche.

L’encoche du MacBook Pro est également un compromis entre design et fonctionnalité. Encore une fois, Apple voulait augmenter la surface de l’écran sans augmenter l’empreinte de l’ordinateur portable. Mais les nouveaux ordinateurs portables d’Apple ont toujours besoin de caméras frontales. Cependant, l’encoche du MacBook Pro ne contient pas de composants Face ID. C’est probablement parce que le panneau supérieur est trop fin par rapport à l’épaisseur d’un iPhone ou d’un iPad Pro.

L’encoche du MacBook Pro 2021. Source de l’image : Apple Inc.

Pourquoi les MacBook Pro 2021 sont livrés avec une encoche

Shruti Haldea et Luke Tristram d’Apple sont apparus dans le dernier épisode du podcast Smart Brain, où ils ont parlé des principales caractéristiques du MacBook Pro 2021. L’encoche en haut de l’écran s’est levée. Les deux dirigeants d’Apple ont déclaré aux sœurs Justine et Jenna Ezarik que l’encoche est la « manière intelligente » d’offrir aux clients plus d’espace pour leur contenu.

L’encoche apparaît dans la barre de menu, de sorte que les utilisateurs obtiennent toujours un écran complet de 16 pouces avec une zone d’aspect 16:10 pour leur contenu.

« Ce que nous avons fait, c’est que nous avons en fait rendu l’affichage plus grand », a déclaré Haldea. «Comme sur l’ordinateur portable de 16 pouces, vous avez toujours une zone active de 16,0 sur la diagonale dans cette fenêtre de 16:10 pouces, et nous avons simplement agrandi l’affichage à partir de là et placé la barre de menus là-haut. Nous l’avons juste déplacé vers le haut et à l’écart.

De plus, lorsque les utilisateurs passent en mode plein écran, l’encoche disparaît, ainsi que la barre de menus.

« C’est donc un moyen très intelligent de vous donner plus d’espace pour votre contenu, et lorsque vous êtes en mode plein écran, vous avez cette fenêtre 16:10, et ça a l’air génial. C’est sans couture. dit Haldea.

La conversation complète de Same Brain avec Apple suit ci-dessous.