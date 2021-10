L’encoche du MacBook Pro commence à poser problème aux utilisateurs | La technologie

La polémique de l’encoche du MacBook Pro de 2021 a franchi la barrière de la spéculation après avoir reçu les premières critiques de clients, qui disent que l’expérience avec certaines applications est pire qu’avant.

Comme nous en avons bien parlé dans ce magazine, l’encoche du MacBook Pro nous a laissé des sentiments mitigés. Car bien que sur le plan esthétique cela puisse être différentiel, sur le plan pratique enlever un morceau d’écran est indéfendable.

Et nous l’avons dit avant leur lancement, puisque maintenant les utilisateurs vérifient que cela crée de vrais problèmes. Et est-ce que, dans certains cas, la barre d’état et les éléments de menu peuvent être cachés derrière l’encoche et devenir inaccessibles.

Quinn Nelson de Snazzy Labs note que certaines applications avec des éléments de menu étendus, tels que les menus iStat, ils sont essentiellement cassés, car l’encoche cache ces éléments sans laisser aucun moyen de les sélectionner.

QUI A CONÇU CECI ?! pic.twitter.com/ADVqmfdqV2 – Quinn Nelson (@SnazzyQ) 26 octobre 2021

Apple a ajouté des directives aux développeurs pour résoudre le problème d’encoche, mais le développeur d’iStat Django a tweeté que les directives fournies par Apple ne résolvent pas le problème.

Dans d’autres applications, telles qu’une version obsolète de DaVinci Resolve, les éléments de menu se déplacent de l’autre côté de l’encoche et le curseur n’entre pas dans cette zone, par exemple.

Ce comportement semble être une protection de niveau macOS qui empêche le curseur et les éléments de menu d’entrer dans le domaine d’encoche. Mais l’implémentation n’est pas infaillible sur macOS : même dans le Finder, le curseur peut passer derrière l’encoche.

En outre, déplacer des éléments de menu supplémentaires du côté gauche vers le côté droit pose un problème avec l’affichage des icônes d’état.

Cette situation montre que la mise en place de l’encoche, au-delà d’être un élément esthétique, a un impact très important sur l’utilisation du MacBook Pro, tAlors que les problèmes qui en résultent peuvent prendre des mois à résoudre.

Laisser les développeurs faire leur propre truc pour y faire face semble être une mauvaise mesure, et cela laisse les utilisateurs un peu épuisés avec des applications qui ne fonctionnent pas tout à fait. En dehors de cela, l’ordinateur est l’une des grandes surprises de l’année.