L’encoche du MacBook Pro est-elle réelle ?

Apple est à quelques heures de son événement Mac-centric de l’automne. La société devrait dévoiler les tout nouveaux modèles de MacBook Pro lors de son événement de presse virtuel lundi. Les ordinateurs portables sont apparus tout au long de l’année dans des rumeurs provenant de diverses sources fiables. Ils ont tous offert la même histoire générale : les nouveaux MacBook Pro offriront une refonte significative, ramenant la charge MagSafe et plusieurs ports. Tous les rapports indiquent également que les versions du MacBook Pro 2021 seront disponibles en versions 14 et 16 pouces, et les deux seront dotées d’écrans mini-LED. Une fuite époustouflante nous a donné la rumeur la plus folle de MacBook Pro à la fin de la semaine dernière. Les nouveaux ordinateurs portables pourraient avoir une encoche comme l’iPhone en haut de l’écran. Il semble qu’il y ait plus de preuves pour étayer les rumeurs d’encoche.

Comme toujours, avec les fuites et les rumeurs, il n’y a aucun moyen de vérifier tout cela. Même les fuiteurs de confiance se trompent parfois. Nous venons de voir cela se produire lors de l’événement iPhone 13 le mois dernier. L’Apple Watch Series 7 n’a pas livré la refonte massive qui est apparue dans les rumeurs. De plus, la rumeur de l’encoche du MacBook Pro vient de sources plus sommaires.

Heureusement, Apple va éclaircir les eaux en quelques heures en dévoilant la génération de MacBook Pro 2021. Mais que le nouveau MacBook Pro offre ou non une encoche, il semble y avoir plus de preuves suggérant qu’Apple examine cette conception de MacBook.

L’encoche du MacBook Pro pourrait être réelle

En avril, un groupe de ransomware a affirmé avoir piraté le fournisseur Apple Quanta Computer. Comme la plupart des médias, nous avons ignoré ces fuites en raison de la manière dont elles ont été obtenues. Il semble que les schémas qui ont atteint le Web comprenaient des images montrant une encoche d’affichage MacBook Pro. MacRumors dit que les schémas volés semblent correspondre à une image récemment divulguée de ce qui semble être un MacBook Pro avec une encoche.

Le rapport indique également que le schéma volé ne suggérait pas clairement que le MacBook Pro comporte une encoche en haut. La nouvelle fuite indique que l’encoche du MacBook Pro comportera une caméra FaceTime, un microphone et un capteur de lumière ambiante.

Le brevet

Les fuites mises à part, MacRumors a découvert un brevet Apple 2019 intitulé Electronic Device Display With Extended Active Area.

Le document décrit des innovations qui permettraient à Apple de créer des zones d’encoche sur des écrans appartenant à toutes sortes d’appareils. Les images utilisées par Apple indiquent que l’encoche conviendrait aux conceptions iPhone, iPad, MacBook Pro et iMac.

Même le langage utilisé par Apple dans le document détaille un MacBook avec une encoche :

Ordinateur portable, comprenant : un boîtier ayant une base et un couvercle qui tourne par rapport à la base ; un affichage supporté par le couvercle, dans lequel l’affichage a une zone active contenant des pixels qui affiche des images et a une zone inactive qui s’étend le long d’au moins un bord de la zone active et dans lequel la zone active a un évidement et la zone inactive a une saillie partie qui s’étend dans l’évidement ; et une caméra montée dans la partie saillante de la zone inactive.

Apple explique également à quoi ressemblerait l’encoche :

Les première et seconde régions étendues peuvent être situées sur des côtés opposés d’une caméra ou d’un autre composant électrique dans une partie en saillie ou une partie en forme d’îlot de la région inactive. Des icônes ou d’autres informations peuvent être affichées sur un fond noir dans les régions étendues, donnant à l’affichage une apparence continue et ininterrompue.

MacBook Air avec une encoche

Les entreprises choisissent de protéger diverses innovations par des brevets, mais elles pourraient ne jamais utiliser ces technologies dans les produits à venir. Il en va de même pour la technologie d’encoche du MacBook Pro. Mais si Apple finit par utiliser la conception, le MacBook Pro pourrait ne pas être le seul appareil macOS à présenter une encoche semblable à celle d’un iPhone en haut.

Le rapport de la semaine dernière mentionnait également l’actualisation du MacBook Air 2022. Apple devrait sortir un modèle Air redessiné l’année prochaine. Et l’Air pourrait avoir sa propre encoche en haut. C’est selon des fuites remontant à août.

La renaissance de Notch pic.twitter.com/6nor7Ch1mU – Univers de glace (@UniverseIce) 18 octobre 2021

Enfin, le célèbre initié de Samsung Ice Universe a publié les rendus ci-dessus qui montrent un MacBook Pro avec une encoche à côté d’un Galaxy Tab S8 avec une encoche. Ce sont des appareils inédits, nous examinons donc des rendus non officiels.

L’événement MacBook Pro d’Apple commence à être diffusé lundi à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE.