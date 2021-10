L’encoche du MacBook Pro est une fonctionnalité de conception « très intelligente », selon Apple

Un lancement de produit Apple ne serait pas complet sans une sorte de controverse, et l’encoche MacBook Pro a donné aux gens beaucoup de choses à dire.

Alors que certaines personnes en sont vraiment mécontentes, Apple dit que c’est une fonctionnalité vraiment intelligente.

Certains lecteurs de . étaient fortement opposés à l’encoche.

« C’est terrible et j’avais l’intention d’en obtenir un, mais maintenant je reconsidère fortement cela. » « C’est moche et inutile. » « Gimmicky et inutile » « L’encoche est peut-être mignonne sur l’iPhone, mais elle sera particulièrement ennuyeuse sur un ordinateur portable. »

La majorité pensait soit que c’était un bon compromis pour des lunettes plus petites, soit que ce n’était tout simplement pas assez important pour en discuter.

« Nous sommes gâtés qu’un cran soit tout ce dont nous avons à débattre maintenant. » « Ne vous en souciez pas. L’encoche de mon iPhone 12 a « disparu », tout comme l’encoche du MBPro. « Je m’en fiche, mais ça aurait été bien d’avoir aussi une lunette en haut. » « À première vue, je n’y suis pas favorable, mais, comme avec le téléphone, je ne m’en soucierai probablement pas au final. »

L’argument d’Apple est qu’en déplaçant la barre de menus vers la zone d’encoche, cela crée plus d’espace utilisable – et TNW a remarqué que Shruti Haldea – le responsable de la gamme de produits Pro Mac chez Apple – a souligné ce point sur le podcast Same Brain.

Nous avons en fait agrandi l’écran afin que vous ayez toujours, comme sur un ordinateur portable de 16 pouces, une zone active de 16 pouces sur la diagonale dans cette fenêtre de 16 x 10 pouces, et nous avons simplement agrandi l’écran à partir de là et mettre la barre de menu là. Nous l’avons juste déplacé vers le haut et à l’écart, c’est donc un moyen très intelligent de vous donner plus d’espace pour votre contenu – et lorsque vous êtes en mode plein écran, comme vous l’avez dit, vous avez ce 16 par 10 fenêtre et ça a l’air super. C’est sans couture.

Quelque 45% des lecteurs sont d’accord avec elle, tandis que 23% supplémentaires étaient d’accord, ils voulaient juste que la barre de menu soit noire tout le temps afin qu’elle se fonde. Seuls 28% préféreraient des lunettes plus épaisses.

Même avant de le voir, l’encoche du MacBook Pro m’a semblé être une bonne nouvelle, rétrécissant ces lunettes. Regarder la keynote ne m’a pas fait changer d’avis, et l’argument d’Apple a du sens pour moi. Le vrai test, bien sûr, sera ce que j’en pense lorsque la machine sera devant moi – mais je devrai attendre jusqu’à un moment entre le vendredi et le mardi pour le savoir.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :