L’encoche du MacBook Pro pourrait en fait être une bonne nouvelle ; Voici pourquoi

Quelques heures seulement avant l’événement Unleashed d’Apple, Internet bourdonne de rumeurs d’une encoche MacBook Pro.

Certaines fuites présumées indiquent que les nouveaux MacBook Pro 16 pouces et 14 pouces comporteront également une encoche en haut au milieu de l’écran, comme un iPhone. Cette découpe abriterait la caméra FaceTime et les capteurs de lumière ambiante, mais la biométrie Face ID n’est pas attendue.

Beaucoup disent à quel point ce serait terrible, mais mon point de vue est un peu différent…

La base de la rumeur est, si vous voulez bien m’excuser le jeu de mots, un peu mince. C’est une interprétation possible d’un composant divulgué et d’une API, et elle a été reprise par un leaker avec un bilan décent – ​​mais il n’est pas clair si le tweet de DuanRui était une blague.

Certains sont profondément mécontents de l’idée. Callum Booth de TNW a répondu dans un article intitulé « Je raserai Cupertino si le nouveau MacBook Pro a une encoche ».

Toute la saga est déroutante. Je ne vois pas l’avantage d’inclure une encoche. Un peu plus d’espace d’écran dans l’ensemble ? Mais au prix d’une horrible bosse qui dépasse de l’écran ? Et beaucoup de logiciels sont buggés ? Ou besoin d’une refonte?

De nombreux commentateurs ont exprimé des opinions similaires.

« Si le macbook obtient un cran, je vais manger mes mots, sceller mon portefeuille et arrêter de créer des applications pour les plates-formes Apple. » « Si cela est exact, ce sera un écran hideux. » « Je n’achèterai jamais un autre produit Apple si cela est vrai. » « J’en doute sérieusement, mais si c’est vrai, ça a l’air hideux ! »

Commençons par les problèmes pratiques. Oui, cela pourrait casser les applications en plein écran. Mais ce serait une solution facile. Les applications plein écran offrent déjà le choix de les exécuter avec ou sans la barre de menus, donc le simple fait de les forcer en mode barre de menus résoudrait ce problème.

Deuxièmement, intrusion dans la zone de la barre de menu. Encore une fois, c’est une solution facile. L’API qui a aidé la spéculation pourrait résoudre les problèmes d’éléments de menu pour les applications, et il pourrait en être de même pour les icônes de la barre de menus. En effet, je risquerais que les personnes relativement peu nombreuses qui ont suffisamment d’éléments de la barre de menus pour traverser le centre de l’écran utilisent probablement déjà BarTender pour les garder gérables. Apple pourrait acheter ou Sherlock l’application.

Verticalement, il est extrêmement peu probable qu’une encoche s’étende au-delà de la barre de menu, donc le côté technique n’est vraiment pas un problème.

Reste l’esthétique. Mais encore une fois, je ne vois pas cela comme un problème. Offrez une option pour rendre la barre de menu noire et nous ne le remarquerions même jamais. Je vis également avec une encoche sur mes iPhones depuis 2017, et pas une seule fois je n’ai trouvé cela problématique.

Mais la raison pour laquelle je dis que cela pourrait être une bonne nouvelle est la suivante : pensez simplement à la finesse des cadres du MacBook Pro 2021 pour nécessiter une encoche ! La réponse est folle mince.

Si Apple peut y parvenir, j’en serais ravi. Loin d’être une encoche créant une mauvaise expérience esthétique, les lunettes ultra-fines qui le nécessitent seraient une expérience esthétique fantastique, sans parler de la réduction de l’empreinte du MacBook Pro avec des lunettes aussi fines. Un cran serait un prix à payer.

C’est mon point de vue – et le vôtre ? S’il vous plaît participer à notre sondage et partager vos pensées dans les commentaires.

