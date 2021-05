“L’encouragement à l’activité physique devrait être aussi important que l’étude des mathématiques ou de l’anglais”

13/05/2021 à 8h00 CEST

Liliana Fernandez est connu dans le monde du beach-volley comme Lili. Sa et son compagnon de fatigue, Elsa vaquerizoIls seront deux des représentants espagnols aux Jeux Olympiques que Tokyo accueille cet été, les mêmes qui ont dû être suspendus l’année dernière en raison de la pandémie. «C’était un bâton très gras», reconnaît-il Lili à ce journal.

L’athlète, ambassadeur d’Iberdrola, sera l’un des invités chics de la conférence «Grandir dans le sport & rdquor; que ce journal organise, main dans la main avec le journal Sport, ce vendredi. Les conférences, au format 100% en ligne, peuvent être suivies gratuitement sur les sites Web de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA et Sport et sur les profils Facebook des deux journaux. L’événement, organisé avec l’encouragement d’Iberdrola, mettra également en vedette la présence de María O´Mullony, joueuse de Bera Bera Handball et de l’équipe nationale espagnole. Dirigée par la directrice de LA OPINIÓN-EL CORREO, Marisol López, la conférence comprendra une table ronde à laquelle participeront Laura Gil, responsable du parrainage chez Iberdrola, Carles Martín, directeur mondial de la Barça Academy et Julián Lafuente, directeur de la communication de la Fondation Trinidad Alfonso. Mais aujourd’hui, c’est au tour de Lili, qui assiste à LA OPINIÓN-EL CORREO dans cette interview précédente.

«Grandir dans le sport & rdquor; ou l’importance de promouvoir la pratique sportive chez les plus petits. Quel message souhaitez-vous lancer vendredi?

Je tiens à souligner la nécessité de promouvoir le sport de masse dès le plus jeune âge, à l’adolescence et même avant, et en particulier chez les filles. Je voudrais dire que le sport m’a aidé en tant que personne dès mon plus jeune âge, depuis que j’ai commencé à le pratiquer. Cela m’a aidé à m’organiser au niveau des études, à profiter du temps dont je disposais, à très bien m’organiser. Que j’avais toujours quelque chose à faire, parce que si ce n’était pas des études, c’était le Conservatoire ou le ballet. Mais cela m’a beaucoup aidé à organiser mon temps. Quand j’étais saturé d’études, le sport m’aidait à me vider l’esprit et à reprendre ce que je faisais avec plus de concentration. Le sport d’équipe, à un âge précoce, aide beaucoup les enfants à apprendre des valeurs qui parfois ne sont pas apprises à l’école, comme le partage, l’engagement, l’effort, le sacrifice. Quelque chose qui ne s’apprend pas au jour le jour si vous ne pratiquez pas de sport.

Pensez-vous qu’en raison de la pandémie, la promotion de l’activité physique chez les enfants est passée au second plan?

Le sport active de nombreux processus biologiques très importants pour la santé. L’encouragement à l’activité physique devrait être aussi important que l’apprentissage des mathématiques, de l’anglais ou de toute autre matière, mais ce n’est souvent pas le cas. De plus, déjà à l’école, les sports sont axés sur la compétition alors qu’il ne devrait pas en être ainsi. Les enfants sont trop poussés à être les meilleurs quand l’important est de créer une routine, une habitude saine. Vous n’êtes pas obligé de tout concentrer sur le résultat. Faire du sport est un mode de vie. Tout se concentre sur le fait que les enfants sont les meilleurs quand l’important à un jeune âge est qu’ils aiment le sport et qu’ils veulent le pratiquer.

Ce qui, en plus, génère de la frustration chez les enfants.

Bien sûr, c’est dangereux. Parfois, par inadvertance, ce sont les enseignants, les entraîneurs ou les parents qui les comparent, qui différencient ceux qui sont meilleurs de ceux qui sont pires et ceux qui réussissent mieux de ceux qui font pire. Cela crée une dynamique qui n’est pas bonne et de nombreux enfants abandonnent, ce qui n’est pas non plus le meilleur. Le sport enseigne l’engagement. Si un enfant rejoint le football, il ne faut pas le décourager s’il n’est pas le meilleur, il faut lui dire qu’il doit finir l’année, qu’il s’est engagé. Ce sont des valeurs. Il est important qu’ils soient en groupe, qu’ils apprennent les uns des autres. Cela doit être géré par l’enseignant ou le coach, mais pas en comparant. Vous pouvez dire «regardez votre partenaire, regardez la façon dont il gère cette situation», ou «regardez la patience qu’il a». C’est la bonne chose à propos du sport. Il vous montre le meilleur de vous-même mais vous met devant le miroir du pire. Et c’est bien parce que, s’il est bien canalisé, cela nous permet de beaucoup nous améliorer. Dans le sport et dans tous les aspects de la vie.

Changeant de sujet. Comment se déroule l’entraînement pour les Jeux Olympiques?

Bien bien. Maintenant, nous nous entraînons dur à Tenerife. La semaine prochaine, nous nous envolons pour la Russie pour participer à la Coupe du monde pour essayer de faire de notre mieux et ensuite pour penser aux Jeux.

Comment s’est passé le moment où ils vous ont annoncé, l’année dernière, que les Jeux 2020 sont suspendus?

C’était difficile au début, même si c’était évidemment la bonne chose à faire en raison de la pandémie. Mais si on parle sur le plan sportif, on avait fait un gros effort pour y arriver. Nous avons obtenu la place olympique en septembre 2019 et nous avons décidé de ne pas nous arrêter, d’avoir une bonne pré-saison et de repartir à toute vitesse en mars 2020. Nous n’avons pas pu, et c’est dommage car nous sommes venus avec beaucoup de rythme et avec une bonne dynamique . Nous avions appris beaucoup de choses et nous voulions les montrer en compétition. C’était une pause importante, mais nous ne sommes pas partis de zéro. Cela réduit le rythme avec lequel nous voulions nous rendre aux Jeux, mais cela est arrivé à tout le monde.

Comment se sont déroulées les séances d’entraînement pendant l’accouchement?

Mon mari m’a beaucoup aidé. Les premiers jours, nous avons commencé à pratiquer sur un petit lopin de terre que je possède. Il a pris des cruches d’eau et les a remplies de béton pour qu’il puisse s’entraîner avec des poids. Ils pesaient 70 kilos. Nous avons adapté un VTT avec un roller dont nous devions faire la partie cardio. Quand on a vu que l’enfermement durait plus de deux semaines, il fallait déjà lisser le terrain, j’ai acheté un filet de volleyball sur Internet et bon, on y était, en faisant ce qu’on pouvait. Au moins, nous avons passé quelques bons moments en famille avec l’enfant et le chien (rires).