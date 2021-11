L’encre du cou de Rockstar V provoque une frénésie sur Twitter

BTS V a donné aux fans un look de l’ère «Rockstar» pour les voeux de la saison 2022 avec des tatouages ​​​​au cou provoquant une frénésie Twitter à part entière. Jusqu’à présent, Big Hit Music a révélé deux looks différents du groupe de musique nominé aux Grammy et les ARMYs ont hâte de recevoir les voeux de la saison de l’ère Rockstar Punk pour la nouvelle année.

BTS a publié un court extrait des voeux de la saison 2022 le 31 octobre, où Bangtan apparaît en tant que « Star Turned Villains ». Dans l’aperçu de Season’s Greetings, Namjoon alias RM est un « scientifique de génie » ou « Weirdo », Jin est « Shadow Hacker », tandis que Suga est un « Pianiste gris ».

Jhope se présente comme un « stratège mystique », Jimin est un « chat de gouttière » et V s’appelle un « lecteur du destin » qui prétend hardiment être celui qui peut aider à changer votre destin. Le motard Jeon Jungkook est un « preneur d’action » qui a le don de tout faire parfaitement.

Le look « Rockstar Era » de BTS V pour les voeux de la saison 2022 exploré

BTS V ‘a canalisé son look ‘Rockstar Era’ avec des tatouages ​​​​joueurs au cou, un faux piercing aux lèvres et des encres pour le visage qui disent ‘LOVE’ et le signe x_x dessiné sur sa joue gauche. Son pull noir en détresse R13 associé à un denim en détresse complétait l’ambiance de l’ère Punkstar.

Kim Taehyung provoque une frénésie sur Twitter avec le nouveau look de l’ère Rockstar Punk

Les fans se sont évanouis devant la dernière ambiance punk du crooner de « Sweet Night » de 26 ans, louant la façon dont l’icône de la K-pop peut porter chaque look parfaitement.

Un fan a jailli: « Kim Taehyung avec des tatouages ​​​​perçants, toute rockstar est un amour total tiré dans mon cœur chaque jour, de plus en plus amoureux de toi, belle chose! »

Un autre fan a sonné en écho, « rockstar Taehyung-ie hot af! »

« Kim Taehyung en tant que FATE READER V, Rockstar Taehyung et une beauté éthérée Kim Taehyung, il mange vraiment tous les concepts donnés! »

kim taehyung avec des tatouages ​​​​perçants toute rockstar est un amour total tourné dans mon cœur chaque jour plus tomber pour toi belle chose ahhhhh 🔥🧡🥵😭🥰 #V @BTS_twt pic.twitter.com/YkSz2XcXlX – T🐻 (@taelaland) 2 novembre 2021

Kim Taehyung en tant que FATE READER V, Rockstar Taehyung et une beauté éthérée kim taehyung 💜 Il mangera sûrement tous les concepts donnés 😍 – taetae 🍞𐤀 ⁷ (@Jekeeey2) 1er novembre 2021

BTS V a récemment été aperçu lors d’un rendez-vous au musée avec son coéquipier de Bangtan, Jhope, explorant « Leeum, Samsung Museum of Art ». V et Jhope partagent un lien précieux, ont déclaré les fans et ne pouvaient pas en avoir assez des clichés artistiques. Découvrez tous les clichés ci-dessous.

