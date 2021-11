LenDenClub collabore avec Samir Kochhar

La campagne est actuellement diffusée sur les pseudonymes YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter de LedDenClub.

LenDenClub, la plateforme de prêt peer-to-peer (P2P), s’est associée à l’acteur et présentateur de télévision indien Samir Kochhar pour lancer sa première campagne de marque. La nouvelle campagne vise à sensibiliser les investisseurs de la nouvelle ère à investir dans des prêts P2P sans tracas et permettant des rendements plus élevés par rapport aux classes d’actifs traditionnelles telles que les fonds communs de placement de dette et les FD. « Une campagne vidéo amusante fait sa part pour attirer l’attention du grand public tout en l’encourageant à choisir LenDenClub comme option d’investissement de choix », a déclaré la société.

La campagne présente Samir Kochhar en tant que protagoniste se livrant à des plaisanteries amusantes avec le public pour présenter les avantages d’investir dans les prêts entre particuliers tout en mettant en évidence les offres de produits de LenDenClub. Selon l’entreprise, avec l’affiliation de Samir Kochhar à de nombreux mondes des médias et du cricket, la marque entend attirer des personnes de tous genres, en particulier des personnes salariées, des investisseurs novices, des entrepreneurs et des investisseurs à fort appétit pour le risque. En outre, il vise également à miser sur l’attrait de masse de Kochhar parmi les amateurs de cricket.

Cette campagne de marque est introduite pendant la saison de cricket en cours pour plaire à une importante population d'amateurs de cricket. Il est diffusé sur diverses plateformes de streaming vidéo pendant toute la saison de cricket. La campagne est actuellement diffusée sur les pseudonymes YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter de LedDenClub.

«Avec l’ouverture de l’économie et le début de la saison du cricket, combinés à la saison des fêtes, des voyages et des mariages, il y a des sentiments positifs à travers le pays. Nous pensons que le moment est venu de lancer notre campagne de marque pour engager nos milléniaux amateurs de cricket. Avec cette alliance, nous visons à attirer l’attention sur les prêts entre pairs (P2P). Le prêt P2P est un investissement qui offre de meilleurs rendements par rapport aux autres classes d’actifs traditionnelles. Notre campagne souligne que les investisseurs devraient investir dans cette nouvelle classe d’actifs avec LenDenClub, qui est une plate-forme d’investissement sans tracas qui vous permet d’obtenir un rendement estimé jusqu’à 12% par an », Bhavin Patel, co-fondateur et PDG, LenDenClub , a déclaré lors du lancement de la nouvelle campagne.

