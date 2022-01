L’Endesa League Classic devra attendre

01/01/2022

Le à 18:06 CET

L’Endesa League Classic attendue correspondant à la seizième journée de la Ligue Endesa prévue ce dimanche, a dû être suspendue ce samedi après le Barça, après avoir effectué la PCR obligatoire sur les composants du modèle, cela a donné plus de points positifs.

Après la dure défaite qu’a subie le Barça jeudi lors de sa visite à Bitci Baskonia (94-75), l’équipe est revenue à Barcelone avec l’intention de préparer le match contre le Real Madrid qui devait se jouer ce dimanche (18h30) au milieu. de la lutte pour le leadership de la Ligue Endesa.

Comme d’habitude, 48h avant le match, Tous les effectifs disponibles ont passé le PCR obligatoire vendredi pour vérifier l’état de santé des joueurs. Et puis la surprise a sauté.

Plus positif

Le club du Barça a annoncé sur le coup de minuit que « Brandon Davies, Nicolás Laprovittola, l’entraîneur, Saras Jasikevicius, et trois autres membres du staff technique du Barça ont été testés positifs au covid19, et tous sont en bon état & rdquor;, lisez le communiqué.

La nouvelle arrivée à l’orée du Nouvel An a conduit à un transfert à l’ACB, qui a annoncé tôt samedi le report du match en raison des cas accumulés dans l’équipe du Barça. Un nouveau problème de calendrier pour la Ligue.

Après le positif de Davies et Laprovittola, Le Barça cumule actuellement cinq joueurs infectés par le covid19. Le premier à tomber a été Pierre Oriola, suivi de Kyle Kuric et Nick Calathes, qui n’étaient plus disponibles pour le match contre Bitci Baskonia. Au total neuf membres de l’équipe, entre les joueurs et le staff.

Madrid a récupéré des troupes

Le virus a attaqué Madrid bien avant le Barça et jusqu’à 10 joueurs de l’équipe de Pablo Laso, dont un entraîneur, ont été exclus des derniers matches. Face au Classique, les blancs avaient déjà récupéré suffisamment de joueurs pour pouvoir jouer, bien que maintenant, c’est le Barça qui ne peut pas se présenter avec suffisamment de joueurs.

Une situation compliquée pour les Catalans puisqu’ils n’ont pas pu jouer les deux derniers matchs de la Ligue Endesa, contre BAXI Manresa et MoraBanc Andorra pour les cas de covid19. Maintenant, le troisième est ajouté contre Madrid et ils devraient théoriquement en récupérer un mardi, contre BAXI Manresa, que tous les points devront être reprogrammés à nouveau.

Nous verrons qu’advient-il des matchs à jouer qui commencent à s’accumuler dans la Ligue Endesa, avec le classement de la Coupe en suspens jusqu’au 30 janvier prochain. Dans le cas où le calendrier en attente ne peut pas être terminé, les huit meilleures équipes compteront en pourcentage de victoires-défaites jusqu’à ce point.