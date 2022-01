L’endettement des entreprises et des familles reste 3,58% plus élevé qu’avant la pandémie

01/11/2022

Le à 13:14 CET

Pablo Allendesalazar

Le processus de allègement de la dette du secteur privé qui a commencé dans le crise précédente après l’éclatement de la bulle immobilière elle s’est brutalement interrompue avec l’arrivée de la pandémie, mais la situation financière des entreprises Oui les familles sont encore très loin des excès accumulés alors. L’endettement des ménages et des entreprises non financières a clôturé en septembre dernier dans le 1 657 milliards d’euros, ce qui représente une augmentation de 57 394 millions et 3,58 % par rapport au minimum de mars 2020. Son poids sur le PIB est ainsi passé de 129,6 % à 140,9 %, mais il est encore très loin du maximum de 205 % de juin 2010, comme l’a rapporté mardi la Banque d’Espagne.

Il faut également tenir compte du fait que le activité économique vous n’avez pas encore récupéré votre niveau prépandémique et on estime qu’il va s’étendre plus de 5% cette année. La dette du secteur privéIl montre également des signes d’avoir stabilisé au cours des derniers trimestres après le bond qui s’est produit au deuxième de 2020 avec l’arrivée du coronavirus (en septembre dernier, il a chuté de 18,3 milliards et de 1% par rapport à juillet, bien que ces baisses soient courantes dans les trimestres d’été). Des deux phénomènes parallèles, on peut conclure que, sauf surprise, la poids de la dette privée sur le PIB ira de manière prévisible vers le bas à court terme, comme il le fait depuis mars de l’année dernière.

D’autre part, le dette du secteur public se tenait en septembre 1 432 milliards d’euros, une 10,9 % au-dessus du niveau de mars 2020, avec lequel son poids sur le PIB est passé de 110,3 à 121,8%. Cette statistique, publiée en novembre dernier, est calculée selon la procédure de déficit excessif de l’Union européenne et n’est pas exactement la même que celle utilisée pour estimer la dette privée, mais elle permet de proposer comme référence que le somme des deux dettes était autour du 260% du PIB en septembre, un indicateur clé sur la vulnérabilité de l’économie espagnole à de futures hausses de taux, que la Banque centrale européenne (BCE) a écartée pour cette année.

L’endettement des entreprises

L’augmentation de la dette privée a été principalement des affaires. Face à l’arrêt d’activité provoqué par le confinement et à l’incertitude absolue sur l’évolution de la pandémie, les entreprises ont réuni des liquidités après l’arrivée du coronavirus, soutenues, entre autres, par des prêts bancaires avec aval public de l’ICO. Son endettement est donc en 953,5 milliards, 58 613 millions et un 6,5% au-dessus mars 2020, et son poids dans le PIB est passé de 72,5% à 81,1%. Une consommation qui n’a pas fini de décoller fait des familles, en revanche, ils doivent quelque chose de moins qu’avant le covid : 703,595 millions, 1 220 millions et un 0,17% de moins. La chute de l’économie a cependant fait que sa dette par rapport au PIB reste plus élevée qu’elle ne l’était alors : 59,8 % à 57,1 %.

Entre septembre 2020 et 2021, les entreprises et les ménages ont capté 29,2 milliards de nouveaux financements, équivalent à 2,5% du PIB (2% des entreprises et 0,5% des familles). De l’autre côté de votre bilan, votre les atouts s’élevait à 2.462 milliards d’euros, 5,8% de plus qu’un an plus tôt, pesant 209,4% sur le PIB. L’augmentation était due à la acquisition net d’actifs de 67 400 milliards (principalement des dépôts et, dans une moindre mesure, des participations dans des fonds d’investissement) et au réévaluation de ses actifs (en 68 500 millions) grâce aux hausses enregistrées par la bourse et d’autres marchés.

Les familles concentrent leurs avoirs dans espèces et dépôts (41 % du total), des parts dans le capital d’entreprise (24%), assurances et fonds de pension (16 %) et des participations dans les fonds d’investissement (16%). Cette dernière a été la seule composante qui a augmenté son poids dans le patrimoine des ménages, tandis que celui des assurances et fonds de pension a baissé de 0,7% après la réduction de la déduction fiscale sur les cotisations aux produits d’épargne pour les retraites agréées par le Gouvernement. La richesse financière Le montant net des ménages (actif moins passif) s’élevait à 1,97 billion d’euros en septembre, soit 8 % de plus qu’un an plus tôt et 144,3 % du PIB.