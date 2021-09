L’endettement des États restera proche de son plus haut niveau décennal (Rapport Crisil)

L’évaluation de Crisil est basée sur l’étude des 18 principaux États, qui représentent 90 % du PIB global. Les États empruntent principalement pour financer les déficits du compte des recettes et engager des dépenses d’investissement.

L’endettement global des États, mesuré par le ratio dette/produit intérieur brut de l’État (GSDP), devrait rester élevé à environ 33% au cours de l’exercice 22, malgré la reprise post-pandémique renforçant le graphique en baisse des revenus, a déclaré Crisil mardi.

L’endettement des États avait atteint le sommet décennal de 34 % au cours de l’exercice 21. Des dépenses de recettes collantes et élevées et la nécessité d’une augmentation des dépenses en capital maintiendront les emprunts à un niveau élevé cet exercice, a déclaré Crisil. Cela dit, la décision du Centre d’accorder des prêts de compensation de la TPS pour la deuxième année consécutive à un montant plus élevé d’environ Rs 1,4 lakh crore (Rs 90 000 crore en FY21) offrira un certain répit, a-t-il ajouté.

« Les revenus globaux des États devraient augmenter d’environ 15 % en glissement annuel au cours de l’exercice 2022, après une baisse d’environ 3 % au cours de l’exercice précédent. Au fur et à mesure que l’économie se redresse, deux composantes majeures des recettes – la perception de la TPS et la taxe de vente sur les produits pétroliers – représentant environ 30 % des recettes des États devraient fortement rebondir. Le premier pourrait croître d’environ 20% grâce à une inflation plus élevée et de meilleurs niveaux de conformité, tandis que le second, d’environ 25%, compte tenu de la reprise des volumes et de la hausse des prix du pétrole brut », a déclaré Ankit Hakhu, directeur de Crisil Ratings.

Cependant, une augmentation de 10 à 11% en glissement annuel des dépenses de recettes annulera les entrées de recettes plus élevées. Cela sera dû à des dépenses engagées plus élevées (liées aux salaires, aux retraites et aux intérêts) et aux dépenses de développement essentielles (telles que les subventions d’aide, les dépenses médicales et sociales liées au travail) qui contribuent cumulativement à 75 à 80 % des revenus totaux. dépense.

Par conséquent, l’amélioration du compte des recettes restera modeste, le déficit des recettes passant de Rs 3,8 lakh crore (ou 2% du GSDP) au dernier exercice à Rs 3,4 lakh crore (1,6% du GSDP) cet exercice. Les États devront emprunter pour combler ce manque à gagner.

Ce qui augmentera le besoin d’emprunt, ce sont les dépenses de l’État dans des segments d’infrastructure clés comme les routes, l’irrigation, le développement rural, etc. Cela est nécessaire pour améliorer le potentiel fiscal futur et les États sont susceptibles de mettre le pied sur la pédale.

Cependant, alors que les États avaient prévu une croissance annuelle d’environ 55% des dépenses en capital à Rs 5,6 lakh crore au cours de l’exercice 22, Crisil estime que la croissance sera modérée à environ 20% compte tenu des antécédents et des niveaux de déficit budgétaire déjà élevés de près de 4%, bien au-dessus des niveaux historiques.

«La dette globale des États, y compris les garanties, devrait augmenter de ~ Rs 7,2 lakh crore cette année à ~ Rs 71,4 lakh crore d’ici la fin de l’exercice. Cela maintiendra l’endettement des États à un niveau élevé de 33 %, à peine un cran en dessous du sommet décennal de 34 % observé lors de l’exercice précédent », a déclaré Aditya Jhaver, directeur de Crisil Ratings. Les calculs de Crisil supposent une forte reprise économique avec une croissance d’environ 15 % du PIB nominal pour cet exercice.