L’endettement des ménages n’est peut-être pas un gros souci

L’essentiel de l’épargne financière se présente généralement sous la forme de dépôts bancaires – un peu plus de 50 % – bien que les montants aient tendance à varier d’un trimestre à l’autre, pour des raisons qui ne sont pas toujours claires ; par exemple, entre septembre et décembre de l’année dernière, la part des dépôts des ménages dans le PIB est passée de 7,7 % à 3 %.

S’il n’y a pas lieu de s’inquiéter, il convient de surveiller la hausse quelque peu brutale du ratio dette des ménages/PIB au cours des trimestres de septembre et décembre 2020. Une grande partie des emprunts a été attribuée à l’augmentation des achats de maisons, de voitures, de biens durables, alors que les gens s’adaptaient à un nouveau mode de vie l’année dernière à la suite de la pandémie. Des dépenses médicales plus élevées et des difficultés financières, causées par une perte d’emploi ou une baisse des revenus, pourraient également avoir entraîné des emprunts supplémentaires. Le bond du ratio, de 4 points de pourcentage, passant de 33,8 % en mars 2020 à 37,1 % en juin et à 37,9 % en décembre, aurait également pu être le fait de très petites entreprises, qui contractent des prêts personnels pour financer leurs opérations, comme le l’économie s’est ouverte. Ces niveaux ne sont en aucun cas bas, surtout dans l’environnement difficile actuel, et nous pourrions assister à une augmentation des impayés, en particulier de la part des petites entreprises. Les ménages semblent avoir beaucoup emprunté auprès des NBFC au cours du trimestre de septembre, bien que cela se soit inversé en décembre. Alors que leur part du crédit bancaire a également connu une reprise, on suppose au moins que les prêts immobiliers seraient bien garantis.

Étant donné que les dépenses liées au changement de mode de vie seraient largement absentes après la deuxième vague, l’endettement des ménages devrait se modérer ; une grande partie de la demande refoulée a été satisfaite, à l’exception peut-être des services, car les blocages ont été moins stricts. Ici, les dépenses devraient être en grande partie réalisées à partir des revenus actuels et de l’épargne forcée ; tant que l’économie ne sera pas sur des bases plus solides, on ne verra pas les ménages s’endetter trop. Cependant, si les emprunts continuaient à augmenter inexorablement, cela appellerait à une certaine prudence.

Dans le même temps, le ratio épargne des ménages/PIB qui avait grimpé à 21 % en juin 2020 – un événement unique causé par le manque d’opportunités de dépenser pendant le confinement – ​​a baissé à 10,4 % en septembre et à 8,2 % en décembre. Le montant absolu des économies avait bondi à Rs 8,16 crore lakh au cours du trimestre de juin, soit une multiplication par quatre par rapport au trimestre de juin 2019 ; en revanche, le PIB au cours du trimestre s’était effondré à Rs 38,9 lakh crore, contre Rs 50 lakh crore en juin 2019.

Au fur et à mesure de l’ouverture de l’économie, les emprunts auprès des banques et des NBFC ont augmenté, ce qui a réduit l’épargne nette. Alors que l’épargne s’est modérée – il y a eu une baisse notable des avoirs en devises et des fonds communs de placement, les dépôts bancaires ont continué de croître, indiquant qu’il reste la voie d’épargne préférée pour beaucoup.

Après avoir diminué à 8,2 % au cours du trimestre de décembre 2020, le taux d’épargne devrait, à mesure que l’économie s’ouvre davantage, revenir à la moyenne et se rapprocher de la moyenne historique d’environ 7,5 % du PIB. Les contractions plus faibles des dépenses financières privées sont en phase avec la baisse du taux d’épargne. La tendance devrait persister à l’approche des saisons des fêtes et des mariages – et la campagne de vaccination progresse – permettant aux consommateurs de dépenser plus librement. Bien que les économies soient sans aucun doute importantes pour l’économie, à l’heure actuelle, il est essentiel que les consommateurs dépensent pour que les secteurs en difficulté, y compris les grands comme l’automobile, se rétablissent rapidement. Étant donné que nous sommes au-dessus du taux tendanciel et que nous sommes confortablement placés, la consommation aiderait beaucoup plus l’économie à ce stade.

Considérez le fait que même avec des opérations d'Open Market (OMO) de seulement Rs 3 lakh crore lors du dernier exercice, RBI a été en mesure de faire passer un montant record d'emprunts publics d'un Rs 13,2 lakh crore net; au cours des années précédentes, la RBI a dû mener des OMO d'une quantité similaire pour faciliter un montant beaucoup plus petit d'emprunts publics.

Néanmoins, les banques ont été inondées de dépôts et, comme la croissance des prêts languit au plus bas depuis plusieurs années, elles sont assises sur des excédents de Rs 4-5 lakh crore. Fait intéressant, il y a eu un enthousiasme beaucoup plus grand pour les marchés boursiers et les fonds communs de placement au cours de la dernière année; la part de l’épargne en actions a plus que triplé, passant de 0,4 % du PIB au cours de l’exercice 20 à 1,3 % du PIB en décembre 2020. Cela n’est pas totalement inattendu compte tenu des faibles rendements des dépôts bancaires. De plus, la pénétration plus élevée d’Internet et la disponibilité des smartphones ont entraîné une part importante des investissements et des volumes d’échanges provenant des villes de niveau II et de niveau III. Dans le processus, les entreprises ont pu lever des capitaux. Là encore, les taux d’intérêt réels sur les dépôts bancaires étant devenus négatifs, il semble y avoir un glissement vers la petite épargne ; hors PPF, ceux-ci représentaient 1,4% du PIB à fin décembre 2020, contre 1,1% en mars 2019 et 1,3% en mars 2020. Espérons que le gouvernement fera bon usage de ces économies.

