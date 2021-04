Lendingkart lève 15 millions de dollars auprès de la banque néerlandaise FMO

Avec cet accord, Lendingkart renforce sa relation de trois ans avec la banque recevant des fonds par le biais de NCD et augmente son exposition cumulée à 19 millions de dollars avec cette transaction.

Lendingkart a annoncé mardi avoir levé 15 millions de dollars sous forme de financement par emprunt auprès de la banque néerlandaise de développement entrepreneurial FMO. Avec cet accord, Lendingkart renforce sa relation de trois ans avec la banque recevant des fonds par le biais de NCD et augmente son exposition cumulée à 19 millions de dollars avec cette transaction.

Les nouveaux fonds seront déployés pour étendre la portée de ses produits financiers au vaste segment des MPME dans une centaine de sous-industries réparties à travers l’Inde.

Avec le début de la pandémie, l’Inde a connu l’un des verrouillages les plus stricts, perturbant les opérations économiques, laissant peu de recours aux petites entreprises du pays ayant un accès limité au financement. Lendingkart a continué à soutenir les MPE pour les aider à faire croître leurs activités et l’exercice à venir est vu différemment, les entreprises se concentrant sur le mode de fonctionnement durable et numérique.

FMO, la banque néerlandaise de développement entrepreneurial, soutient la croissance durable du secteur privé dans les pays en développement et les marchés émergents. Ce nouvel afflux de fonds vers Lendingkart sera utilisé pour étendre la portée des produits financiers au segment MPME via la plate-forme numérique de Lendingkart.

