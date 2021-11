L’endroit en Espagne où sont construites les maisons les plus préfabriquées

11/07/2021 à 09h00 CET

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le secteur des maisons préfabriquées a connu une forte croissance. Cette façon différente de construire des maisons est devenue populaire depuis. Cependant, déjà il y a une région du pays qui a longtemps préféré les bâtiments préfabriqués.

Barcelone est la ville avec le plus grand nombre de demandes de maisons préfabriquées en Espagne. Concrètement, il représente 13 % du total. Elle est suivie par des villes comme Madrid, avec 7 %, et Valence, avec 6 %.

Comme pour les autres villes catalanes plus demandées, Rubí et Terrassa se démarquent. L’accent croissant mis sur la durabilité, l’utilisation accrue de sources d’énergie alternatives et les changements de mode de vie provoqués par la pandémie de coronavirus ont conduit à l’émergence d’autres alternatives à l’habitat traditionnel.

Cela s’explique en partie par le prix, car c’est l’un des plus grands avantages de parier sur ce type de logement, mais, en plus, la rapidité et la simplicité du processus de construction ce sont aussi des facteurs à prendre en compte.