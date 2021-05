L’endroit où vous travaillez au bureau peut affecter votre productivité | Vie

Le retour aux bureaux ou aux espaces de travail est un fait. Une nouvelle étude de l’Université de Londres a révélé que l’endroit où vous choisissez de vous asseoir dans votre bureau peut vous aider à être plus productif.

Le retour aux lieux de travail en personne est imminent. De plus en plus de personnes retournent au bureau et s’y habituent à nouveau. travailler dans un environnement avec plus de personnes peut sembler un défi.

La pandémie a causé 2 nouvelles situations dans l’environnement face à face. Le premier est que les gens ont beaucoup plus de places libres et peuvent choisir où s’asseoir, mais l’autre est que les entreprises ont réduit leur espace de bureau et qu’il y a donc moins de places disponibles.

Les experts analysent comment l’endroit que vous choisissez dans votre lieu de travail peut influencer votre productivité.

Une étude, réalisée 172 travailleurs d’une entreprise de technologie londonienne, récemment publiée par des universitaires de l’University College London, a découvert que s’asseoir à un bureau avec peu de personnes en face de vous « obtenait des chances nettement plus élevées d’obtenir des notes positives pour un travail ciblé et une productivité perçue ».

Au lieu de cela, quand il y a de nombreuses personnes autour de la concentration sont perdues et la productivité diminue.

Kerstin Sailer, l’une des auteurs de l’étude, s’est entretenue avec CNBC et explique que, psychologiquement, si un travailleur voit de nombreux collègues assis à des bureaux devant lui, il préfère ne pas les déranger sur leur lieu de travail, ce qui crée un environnement solidaire.

Bien sûr, un autre point que l’étude a mis en évidence est que la position retour aux autres travailleurs limiter les communications, il n’est donc pas conseillé, en plus du fait que les êtres humains par nature se sentent en état d’alarme si leur dos est tourné vers ce qui se passe dans leur environnement. Il perd donc la capacité de se concentrer dans son travail.

«Psychologiquement, c’est lié au sentiment de contrôle, au sentiment que je peux contrôler la pièce visuellement, au lieu d’avoir beaucoup de surprises derrière mon dos», dit-il.

Un autre point en faveur que vous pouvez prendre en compte lors du choix de votre site au bureau, est de vous positionner près d’une fenêtre, ce qui vous aidera à vous sentir plus inspiré et à éliminer le sentiment d’accablement causé par un mur.

Si vous vous sentez parfois observé ou observé au bureau ou si vous avez certaines insécurités, l’une des solutions est ce que Lily Bernheimer, directrice fondatrice du cabinet de conseil en psychologie environnementale Space Works Consulting, appelle “sièges à l’épreuve des ninjas».

Il consiste à choisir un site qui a un mur en arrière, où vous sentez que vous êtes un réfugié et cela vous donne une certaine sécurité, sans événements imprévus de personnes passant derrière, et avec plus d’intimité.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Irina Pérez.