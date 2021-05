Lenense remporte la victoire après avoir battu le Real Titanico 1-3

09/05/2021 à 22:22 CEST

L’équipe de Alfonso Arias gagné par 1-3 à Titanesque le dernier jour de la deuxième phase de la troisième division. le Titanic royal est venu avec l’intention de revenir sur la voie de la victoire après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Flux sportif et jusqu’à présent, il était sur une séquence de trois défaites consécutives. Du côté des visiteurs, le Lenense a récolté une égalité à un contre le Magpie CF, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’ensemble Titanic est sixième, tandis que le Lenense il est quatrième à la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière excellente pour le Titanic royal, qui a profité du jeu pour inaugurer le tableau de bord au moyen d’un but de Samuel quelques minutes après le début du match, plus précisément à la 5e minute. L’équipe à l’extérieur a mis l’égalité grâce à un but de Luismi à la 28e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec un 1-1 au tableau de bord.

Après la mi-parcours du match, dans la seconde période est venu le but de l’équipe Lenense, qui a retracé le match grâce à un but Luis Del Rio à la 87e minute. Lenense, qui s’est distancé un peu Jairo à la limite de la fin, en 90, terminant ainsi le match avec un score final de 1-3.

Avec ce résultat, le Titanesque il reste 27 points et Lenense avec 36 points.

Fiche techniqueTitanic royal:Rafa, Isaac, Milu, Jorge, Mario, Prida, Jairo Santos, Casariego, Hugo Sánchez, Samuel et Ruben RiescoLenense:Javi Torres, Jorge, Alexandre Otero, Díaz, Luismi, Berto Arias, Pablo Sánchez, Ousmane, Abel, Nacho Prieto et JulioStade:TrémiesButs:Samuel (1-0, min.5), Luismi (1-1, min.28), Luis Del Río (1-2, min.87) et Jairo (1-3, min.90)