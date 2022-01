L’énergie de fusion est une raison d’être enthousiasmé par l’avenir de l’énergie propre

L’énergie de fusion est peut-être le plus long des longs plans. Construire un réacteur à fusion, c’est essentiellement créer une étoile artificielle. Les scientifiques étudient la physique de la fusion depuis un siècle et s’efforcent d’exploiter le processus depuis des décennies. Pourtant, presque à chaque fois que les chercheurs avancent, les poteaux de but semblent s’éloigner encore plus.

Pourtant, l’énorme potentiel de la fusion le rend difficile à ignorer. C’est une technologie qui pourrait fournir en toute sécurité un immense et constant torrent d’électricité, exploitant un combustible abondant fabriqué à partir d’eau de mer pour déclencher la même réaction qui alimente le soleil. Il ne produirait aucun gaz à effet de serre et un minimum de déchets par rapport aux sources d’énergie conventionnelles.

Avec l’augmentation des températures moyennes mondiales et l’augmentation des demandes d’énergie, la quête de la fusion est plus opportune que jamais : elle pourrait aider à résoudre ces deux problèmes en même temps. Mais malgré ses promesses, la fusion est souvent traitée comme une curiosité scientifique plutôt que comme un coup de lune à essayer absolument – ​​une solution réelle et révolutionnaire à un problème massif.

Le dernier épisode d’Inexplicable, le podcast de Vox sur les mystères non résolus de la science, interroge les scientifiques sur leur quête depuis des décennies d’une étoile dans une bouteille. Ils parlent de leurs récents progrès et des raisons pour lesquelles l’énergie de fusion reste un tel défi. Et ils plaident non seulement pour la poursuite de la recherche sur la fusion, mais aussi pour l’expansion agressive et l’investissement dans celle-ci, même si cela n’éclairera pas le réseau électrique de si tôt.

Avec certaines des machines les plus puissantes jamais construites, les scientifiques tentent d’affiner la mécanique subatomique délicate pour atteindre une étape cruciale : tirer plus d’énergie d’une réaction de fusion qu’ils n’en mettent. Les chercheurs disent qu’ils sont plus proches que jamais.

La fusion est bien plus puissante que toute autre source d’énergie dont nous disposons

La fission nucléaire est ce qui se produit lorsque de gros atomes comme l’uranium et le plutonium se séparent et libèrent de l’énergie. Ces réactions ont alimenté les toutes premières bombes atomiques, et elles alimentent aujourd’hui des réacteurs nucléaires conventionnels.

La fusion est encore plus puissante. C’est ce qui se passe lorsque les noyaux de petits atomes se collent, fusionnent pour créer un nouvel élément et libérer de l’énergie. La forme la plus courante est la fusion de deux atomes d’hydrogène pour créer de l’hélium.

La raison pour laquelle la fusion génère autant d’énergie est que le nouvel élément pèse un peu moins que la somme de ses parties. Ce petit morceau de matière perdue est converti en énergie selon la célèbre formule d’Albert Einstein, E = mc2. « E » signifie énergie et « m » signifie masse.

La dernière partie de la formule est « c », une constante qui mesure la vitesse de la lumière – 300 000 kilomètres par seconde, qui est ensuite mise au carré. Il y a donc un énorme multiplicateur pour la matière qui est convertie en énergie, faisant de la fusion une réaction extraordinairement puissante.

Ces bases sont bien comprises et les chercheurs sont convaincus qu’il est possible de les exploiter de manière utile, mais jusqu’à présent, cela a été insaisissable.

« C’est une chose étrange, car nous savons absolument que la théorie fondamentale fonctionne. Nous l’avons vu démontré », a déclaré Carolyn Kuranz, physicienne des plasmas à l’Université du Michigan. « Mais essayer de le faire dans un laboratoire nous a posé beaucoup de défis. »

Pour une démonstration, il suffit de lever les yeux vers le soleil pendant la journée (mais pas directement, car vous vous blesserez les yeux). Même à 93 millions de kilomètres de distance, notre étoile la plus proche génère suffisamment d’énergie pour réchauffer la Terre à travers le vide de l’espace.

Votre réacteur à fusion de quartier amical..

Mais le soleil a un avantage que nous n’avons pas ici sur Terre : il est très, très gros. L’une des difficultés de la fusion est que les noyaux atomiques – les noyaux des atomes chargés positivement – se repoussent normalement. Pour surmonter cette répulsion et cette fusion d’étincelles, vous devez faire bouger les atomes très rapidement dans un espace confiné, ce qui rend les collisions plus probables.

Une étoile comme le soleil, qui mesure environ 333 000 fois la masse de la Terre, génère une gravité qui accélère les atomes vers son centre, les chauffant, les confinant et déclenchant la fusion. Les réactions de fusion fournissent alors l’énergie nécessaire pour accélérer d’autres noyaux atomiques et déclencher encore plus de réactions de fusion.

Qu’est-ce qui rend l’énergie de fusion si délicate

Imiter le soleil sur Terre est un défi de taille. Les humains ont pu déclencher la fusion, mais de manière incontrôlée, comme dans les armes thermonucléaires (parfois appelées bombes à hydrogène). La fusion a également été démontrée en laboratoire, mais dans des conditions qui consomment beaucoup plus d’énergie que la réaction n’en produit. La réaction nécessite généralement la création d’un état de matière à haute énergie connu sous le nom de plasma, qui présente des bizarreries et des comportements que les scientifiques essaient toujours de comprendre.

Pour rendre la fusion utile, les scientifiques doivent la déclencher d’une manière contrôlée qui produit beaucoup plus d’énergie qu’ils n’en mettent. Cette énergie peut ensuite être utilisée pour faire bouillir de l’eau, faire tourner une turbine et produire de l’électricité. Des équipes du monde entier étudient différentes manières d’y parvenir, mais les approches ont tendance à se diviser en deux grandes catégories.

L’une consiste à utiliser des aimants pour contenir le plasma. C’est la démarche d’ITER, le plus grand projet de fusion au monde, actuellement en construction dans le sud de la France.

L’autre catégorie consiste à confiner le combustible de fusion et à le comprimer dans un espace réduit à l’aide de lasers. C’est l’approche utilisée par le National Ignition Facility (NIF) du Lawrence Livermore National Laboratory en Californie.

Le National Ignition Facility du Lawrence Livermore National Laboratory utilise 192 lasers convergeant sur une pastille de combustible pour déclencher des réactions de fusion. David Butow/Corbis via .

Répliquer une étoile nécessite de faire cette recherche à des échelles massives, donc les expériences de fusion impliquent souvent les instruments scientifiques les plus puissants jamais construits. Le solénoïde central d’ITER, par exemple, peut générer une force magnétique suffisamment puissante pour hisser un porte-avions à 6 pieds hors de l’eau.

Construire du matériel pour résister à ces conditions extrêmes est son propre défi scientifique et technique. La gestion d’expériences aussi massives a également été un combat. ITER a démarré avec une estimation initiale des coûts de 6,6 milliards d’euros, qui a depuis plus que triplé. Sa construction a commencé en 2007 et ses premières expérimentations devraient débuter en 2025.

Un avantage de la complexité des réactions de fusion est qu’il est presque impossible de provoquer une réaction d’emballement ou un effondrement du type de ceux qui ont dévasté les centrales à fission comme Tchernobyl. Si un réacteur de fusion est interrompu, la réaction s’arrête rapidement. De plus, le principal « déchet » de la fusion de l’hydrogène est l’hélium, un gaz inerte. Le processus peut amener certains matériaux du réacteur à devenir radioactifs, mais la radioactivité est beaucoup plus faible et la quantité de déchets dangereux est beaucoup plus petite que celle des centrales nucléaires conventionnelles. Ainsi, l’énergie de fusion nucléaire pourrait devenir l’une des sources d’électricité les plus sûres.

Pour les décideurs, investir dans un projet de recherche coûteux qui risque de ne pas porter de fruits pendant des décennies, voire pas du tout, est une vente difficile. Les progrès scientifiques ne suivent pas toujours les échéances politiques : un politicien qui donne son feu vert à un projet de fusion pourrait même ne pas vivre pour le voir devenir une source d’énergie viable – il ne pourra donc certainement pas se vanter de son succès d’ici là. que les prochaines élections se déroulent.

Aux États-Unis, le financement de la recherche sur la fusion a été irrégulier au fil des ans et bien en deçà des niveaux qui, selon les analystes gouvernementaux, sont nécessaires pour faire de cette technologie une réalité. Le département américain de l’Énergie dépense actuellement environ 500 millions de dollars pour la fusion par an, contre près d’un milliard de dollars pour les énergies fossiles et 2,7 milliards de dollars pour les énergies renouvelables. L’investissement dans la fusion semble encore plus modeste à côté d’autres grands programmes comme la NASA (23 milliards de dollars) ou l’armée (700 milliards de dollars).

Ainsi, de sa physique de base aux budgets gouvernementaux, l’énergie de fusion a beaucoup à faire contre elle.

L’énergie de fusion doit être traitée comme une solution, pas seulement comme une expérience

Cependant, les scientifiques et les ingénieurs qui travaillent en faveur de la fusion pensent que ce n’est pas seulement possible, mais inévitable.

« Je suis un vrai croyant. Je pense que nous pouvons résoudre ce problème », a déclaré Troy Carter, physicien des plasmas à l’Université de Californie à Los Angeles. « Cela prendra du temps, mais le vrai problème est d’obtenir les ressources pour s’attaquer à ces problèmes. »

Les investisseurs entrent également dans le jeu, en pariant des milliards de dollars sur des startups privées développant leurs propres stratégies de fusion.

Le voyage vers la fusion a produit des avantages pour d’autres domaines, en particulier dans la physique des plasmas, qui est largement utilisée dans la fabrication de semi-conducteurs pour l’électronique. « Le traitement au plasma est l’une des choses qui rendent vos iPhones possibles », a déclaré Kathryn McCarthy, chercheuse en fusion au Oak Ridge National Laboratory.

Et malgré les obstacles, il y a eu de réelles avancées. Les chercheurs du NIF ont rapporté l’été dernier qu’ils avaient obtenu leurs meilleurs résultats à ce jour – 1,3 mégajoule de sortie pour 1,9 mégajoule d’entrée – les rapprochant plus que jamais de la fusion à énergie positive. « Nous sommes au seuil de l’inflammation », a déclaré Tammy Ma, physicienne des plasmas au NIF.

Pour sortir de l’ornière, la fusion devra être plus qu’une expérience scientifique. Tout comme l’exploration spatiale est plus que l’astronomie, la fusion est bien plus que la physique. Ce devrait être un outil de premier plan dans la lutte contre les problèmes les plus urgents du monde, du changement climatique à la sortie de la pauvreté.

L’amélioration de l’accès à l’énergie est étroitement liée à l’amélioration de la santé, de la croissance économique et de la stabilité sociale. Pourtant, près d’un milliard de personnes n’ont toujours pas d’électricité et beaucoup d’autres n’ont qu’une alimentation intermittente, il y a donc un besoin humanitaire urgent de plus d’énergie.

Dans le même temps, la fenêtre pour limiter le changement climatique se referme, et la production d’électricité et de chaleur restent les principales sources de gaz piégeant la chaleur dans l’atmosphère. Pour atteindre l’un des objectifs de l’accord de Paris sur le climat – limiter le réchauffement à moins de 1,5 degré Celsius ce siècle – le monde doit réduire de moitié ou plus les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Bon nombre des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde visent également à éliminer leur contribution au changement climatique d’ici le milieu du siècle. Faire des réductions d’émissions aussi drastiques signifie éliminer progressivement les combustibles fossiles le plus rapidement possible et déployer rapidement des sources d’énergie beaucoup plus propres.

Les technologies d’aujourd’hui ne sont peut-être pas à la hauteur de la résolution de la tension entre le besoin de plus d’énergie et la nécessité de réduire les émissions de dioxyde de carbone. Un problème comme le changement climatique est un argument pour parier sur toutes sortes de solutions énergétiques de grande envergure, mais la fusion peut être la technologie avec le plus d’avantages. Et sur des échelles de temps plus longues, plus proches des années 2040 et 2050, cela pourrait être une vraie solution.

Avec plus d’investissements des gouvernements et du secteur privé, les scientifiques pourraient potentiellement accélérer leur rythme de progrès et expérimenter encore plus d’approches de la fusion. Aux États-Unis, où une grande partie de la recherche est menée dans des laboratoires nationaux, cela signifierait convaincre vos représentants au Congrès de se passionner pour la fusion et, en fin de compte, de dépenser plus d’argent. Les législateurs peuvent également encourager les entreprises privées à entrer dans le jeu, par exemple en fixant le prix des émissions de dioxyde de carbone pour créer des incitations à la recherche sur les énergies propres.

La clé, selon Carter, est de s’assurer que le soutien à la fusion reste stable. « Compte tenu du niveau d’importance ici et du montant d’argent investi dans l’énergie, l’investissement actuel dans la fusion est une goutte dans le seau », a déclaré Carter. « Vous pouvez imaginer augmenter les ordres de grandeur pour faire le travail. »

Il a ajouté que le financement de la fusion n’a pas à cannibaliser les ressources d’autres technologies d’énergie propre, comme l’énergie éolienne, solaire et nucléaire. « Nous devons investir à tous les niveaux », a déclaré Carter.

Pour l’instant, les grandes expériences de fusion au NIF et à ITER continueront d’avancer. Au NIF, les scientifiques continueront d’affiner leur processus et de progresser progressivement vers la fusion à énergie positive. ITER devrait entrer en service en 2025 et lancer des expériences de fusion d’hydrogène en 2035.

La puissance des étoiles artificielles n’éclairera peut-être pas le monde avant des décennies, mais les bases doivent être posées maintenant grâce à la recherche, au développement et au déploiement. Cela pourrait très bien devenir le couronnement de l’humanité, en gestation depuis plus d’un siècle.