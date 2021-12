L’énergie de la vie vient de la vie elle-même

14/12/2021 à 18:34 CET

L’énergie requise pour synthétiser les éléments constitutifs de la vie provient du métabolisme lui-même, à condition qu’un composé de départ essentiel soit inclus. L’ingrédient caché qui libère l’énergie de l’intérieur à la source principale serait le hydrogène gazeux ou H2, selon une nouvelle étude développée par des chercheurs de l’Université Heinrich Heine de Düsseldorf (HHU), en Allemagne.

L’hydrogène serait responsable du déclenchement de la réactions chimiques primordiales qui a rendu possible le métabolisme du dernier ancêtre commun universel : les scientifiques pensent que tous les êtres vivants de la planète descendent d’un seul organisme connu sous le nom de LUCA.

Le premier organisme

Si nous devions faire l’exercice imaginaire de faire l’arbre généalogique de toute vie sur Terre, nous arriverions à un moment donné au commencement : un organisme original, l’ancêtre de tous les animaux, plantes et bactéries qui existent aujourd’hui. Ce serait précisément LUCA : le Dernier ancêtre commun universel, selon l’acronyme en anglais.

Selon un communiqué de presse, pratiquement toutes les étapes chimiques utilisées par la vie primordiale pour reconstruire les composants moléculaires des cellules sont des réactions de libération d’énergie. Sur la base de ce concept, les chercheurs métabolisme LUCA reconstruit, selon la nouvelle étude publiée dans la revue Frontiers in Microbiology.

D’où vient l’énergie nécessaire à la synthèse des éléments de base de la vie qui a donné à cet organisme originel son « souffle vital » ? Les scientifiques soutiennent que est dérivé du métabolisme lui-même, mais que le composé essentiel et moteur aurait été l’hydrogène gazeux, actuellement considéré comme une source d’énergie propre et verte.

L’hydrogène comme moteur

Des chercheurs allemands ont développé une forme « d’archéologie moléculaire & rdquor; qui leur permet d’identifier les multiples traces de vie primordiale conservées dans les protéines, l’ADN et les réactions chimiques des cellules modernes. Différentes expériences chimiques et simulations informatiques leur ont permis de définir ainsi le métabolisme du premier organisme, la première manifestation organisée de la vie sur notre planète.

De plus, l’aspect le plus suggestif de la recherche est que les spécialistes croient avoir découvert la source d’énergie qui a déclenché les réactions chimiques essentielles à l’écoulement de la vie. En d’autres termes, LUCA (et plus tard toutes les formes de vie qui en ont été dérivées) avait l’hydrogène comme premier moteur énergétique.

Pour remonter si loin dans « l’histoire & rdquor; de la vie, les scientifiques n’ont pas étudié les gènes, mais les informations contenues dans les réactions chimiques de la vie elle-même. C’est ainsi qu’ils ont identifié 402 réactions métaboliques qui sont restés pratiquement inchangés depuis l’origine de la vie, il y a environ 4 milliards d’années, jusqu’à aujourd’hui. Comme ces réactions sont communes à toutes les cellules, elles étaient également présentes dans LUCA.

L’énergie contenue dans la vie elle-même

Les 402 réactions métaboliques indiquées sont celles qui permettent de construire le blocs de construction de la vie: les 20 acides aminés essentiels, les rudiments de l’ADN et de l’ARN, et les 18 vitamines indispensables au métabolisme. Ce sont ces mêmes interactions qui génèrent de l’énergie : par conséquent, l’énergie nécessaire au déroulement des réactions métaboliques provient du métabolisme lui-même.

Ceci signifie que LUCA n’a pas eu besoin d’une source d’alimentation externe comme la lumière ultraviolette, les impacts de météorites, les éruptions volcaniques ou la radioactivité : l’étude de l’environnement des sources hydrothermales sous-marines modernes a conduit les scientifiques à conclure que presque toutes les réactions métaboliques LUCA libéré de l’énergie par eux-mêmes.

Bref, l’énergie de la vie est née de la vie elle-même : il n’a fallu que l’hydrogène comme source motrice, dioxyde de carbone, ammoniac et sels. La science a-t-elle enfin découvert le mystérieux origine primordiale de la vie?

Référence

Énergie aux origines : thermodynamique favorable des réactions de biosynthèse dans le dernier ancêtre commun universel (LUCA). Jessica LE Wimmer, Joana C. Xavier, Andrey d. N. Vieira, Delfina PH Pereira, Jacqueline Leidner, Filipa L. Sousa, Karl Kleinermanns, Martina Preiner et William F. Martin. Frontières en microbiologie (2021). DOI : https : //doi.org/10.3389/fmicb.2021.793664

photo: ar130405 sur Pixabay.